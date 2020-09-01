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Sergey Petrenko

Неожиданный ход

1 сентября 2020 г., 12:25
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Китайские власти делают неожиданный ход – органы, регулирующие торговлю и научно-технические вопросы, выпустили список ограничений на экспорт, в который включили технологии распознавания голоса, анализа текста, рекомендации контента, моделирование речи и т.д. По этим правилам экспорт таких технологий возможен только при наличии лицензии от китайских властей.

Понятно, что всё это перечислено с прицелом на TikTok, а для тех, кто не понял быстро, чуть позже государственное новостное агентство Синьхуа процитировало слова советника по вопросам торговли, который сказал, что ByteDance (владелец TikTok) должен ознакомиться со списком новых ограничений и «серьезно и осторожно» определиться, продолжать ли свои переговоры о продаже соцсети. Советник добавил, что соцсеть добилась успеха благодаря технологиям, разработанным в Китае, и передача их или алгоритмов на их базе при продаже компании следует считать экспортом, подпадающим под ограничения.

Как мы понимаем, Синьхуа – это вам не BBC и, если оно кого цитирует, то делает это со вполне определенным смыслом, а не для соблюдения журналистских стандартов и представления точек зрения независимых экспертов. Так что сериал далеко не окончен и финал пока предсказать невозможно.

Неожиданный ход 


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