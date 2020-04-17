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Артем Юрченко

Недолгий плюс

17 апреля 2020 г., 11:55
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В 2019 г., впервые за последние несколько лет, мировая индустрия традиционных компьютеров отчиталась долгожданным улучшением в части поставок. Однако в нынешнем году приятные цифры сохранить вряд ли удастся — все идет к тому, что рынок возвращается к уже привычной для себя негативной динамике.

Если еще в январе загрузка производственных мощностей находилась на уровне прошлых лет и полностью соответствовала традиционным сезонным тенденциям, то уже в феврале пандемия коронавируса вынудила приостановить работу ряда крупных китайских заводов, нарушила транспортные и логистические связи. Ощутимое влияние на предложение также оказывали нередкие сбои с поставками комплектующих. Спрос, в свою очередь, пошел вверх вследствие необходимости в организации потребителями удаленной работы, формировании инфраструктуры для онлайнового обучения, а также интереса к игровым системам для коротания длинных карантинных будней. И хотя ближе к концу квартала уже наблюдалось медленное возобновление производства, сгладить провал набранными темпами оказалось явно недостаточно. Как результат — в экспертной среде констатировали наиболее глубокий провал за последние семь лет.

Растущая экономическая неопределенность, в особенности среди малого и среднего бизнеса, нередко вынуждала пересматривать уже запланированные расходы на ПК. К тому же, многие предприятия завершили процесс миграции на системы под Windows 10 и направляли имеющиеся средства на более неотложные задачи. Таким образом, сложившаяся на сегодняшний день ситуация неминуемо ведет к очередному удлинению жизненного цикла ПК.

Аналитики из IDC насчитали 53,2 млн глобально отгруженных с января по март настольных и портативных систем, а также рабочих станций, что на 9,8% меньше в годовом сравнении. В Gartner сообщают, что на протяжении квартала заказчикам направлено 51,6 млн десктопов, ноутбуков, ультрамобильных премиум-устройств без учета хромбуков, тем самым на 12,3% ухудшен результат годичной давности.

Недолгий плюс

Несмотря на разрушительное воздействие COVID-19, общая доля трех крупнейших вендоров за последний квартал не изменилась. Более того, в годовом сравнении подконтрольная им доля увеличилась с 60 до 65,6%. Все вендоры Тор-5 за исключением Dell ушли в минус. Хотя Lenovo сохранила лидерство, ее поставки снизились на 3,2% «YoY», а в Азиатско-тихоокеанском регионе сокращение достигло 22,6%. После трех кряду кварталов роста HP отчиталась снижением поставок на 12,1%. Причем, спад двузначного порядка вендор показал на всех ключевых рынках сбыта, а наиболее ощутимо ослабли позиции в Японии и странах APeJ. Для Dell рассматриваемый период оказался девятым кряду кварталом хотя и сдержанного, но, все же, роста. Этому во многом поспособствовали высокие продажи устройств для корпоративного сектора Северной и Латинской Америки. Наиболее крупным в провалом в собственной истории отчиталась Apple. Виной тому во многом то, что почти все работающие на вендора китайские производственные мощности оказались закрытыми вследствие карантинных ограничений.

Недолгий плюс

После трех кварталов роста страны EMEA в фарватере общей тенденции отчитались однозначным спадом поставок, что также оказалось следствием глобальной пандемии. Несмотря на высокий спрос в корпоративном и потребительском сегментах, ограничения в цепочках поставок привели к снижению в физическом объеме. Gartner насчитала 16,8 млн направленных заказчикам систем, что на 7% хуже результата годичной давности. Сокращение в натуральном выражении на этом локальном рынке будет отмечаться в течение всего текущего года.

В текущем квартале имеет место заметное ослабление производственных ограничений в Китае, что находит свое отражение в частичном восстановлении предложения. Однако со спросом все не так радужно: если домохозяйства проблему с нехваткой компьютеров во многом решили, то корпоративные заказчики продолжают сокращение расходов на ИТ. Как результат, поставки ПК сохранят ниспадающую тенденцию, вызванную, в том числе, истощением существующих запасов компонентов и готовой продукции.

Недолгий плюс

В IDC ожидают, что растущее негативное влияние COVID-19 на мировую экономику приведет в 2020 г. к сокращению глобальных поставок персональных компьютерных устройств (настольных компьютеров, ноутбуков, рабочих станций и планшетов) на 9,0%. Объем рынка вряд ли превысит 374,2 млн устройств. Тем не менее, долгосрочный прогноз остается позитивным — при среднегодовом росте в размере 0,2% по итогам 2024 г. глобально будет отгружено 377,2 млн компьютерных устройств.


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