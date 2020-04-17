Недолгий плюс

17 апреля 2020 г., 11:55

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В 2019 г., впервые за последние несколько лет, мировая индустрия традиционных компьютеров отчиталась долгожданным улучшением в части поставок. Однако в нынешнем году приятные цифры сохранить вряд ли удастся — все идет к тому, что рынок возвращается к уже привычной для себя негативной динамике.

Если еще в январе загрузка производственных мощностей находилась на уровне прошлых лет и полностью соответствовала традиционным сезонным тенденциям, то уже в феврале пандемия коронавируса вынудила приостановить работу ряда крупных китайских заводов, нарушила транспортные и логистические связи. Ощутимое влияние на предложение также оказывали нередкие сбои с поставками комплектующих. Спрос, в свою очередь, пошел вверх вследствие необходимости в организации потребителями удаленной работы, формировании инфраструктуры для онлайнового обучения, а также интереса к игровым системам для коротания длинных карантинных будней. И хотя ближе к концу квартала уже наблюдалось медленное возобновление производства, сгладить провал набранными темпами оказалось явно недостаточно. Как результат — в экспертной среде констатировали наиболее глубокий провал за последние семь лет.

Растущая экономическая неопределенность, в особенности среди малого и среднего бизнеса, нередко вынуждала пересматривать уже запланированные расходы на ПК. К тому же, многие предприятия завершили процесс миграции на системы под Windows 10 и направляли имеющиеся средства на более неотложные задачи. Таким образом, сложившаяся на сегодняшний день ситуация неминуемо ведет к очередному удлинению жизненного цикла ПК.

Аналитики из IDC насчитали 53,2 млн глобально отгруженных с января по март настольных и портативных систем, а также рабочих станций, что на 9,8% меньше в годовом сравнении. В Gartner сообщают, что на протяжении квартала заказчикам направлено 51,6 млн десктопов, ноутбуков, ультрамобильных премиум-устройств без учета хромбуков, тем самым на 12,3% ухудшен результат годичной давности.

Несмотря на разрушительное воздействие COVID-19, общая доля трех крупнейших вендоров за последний квартал не изменилась. Более того, в годовом сравнении подконтрольная им доля увеличилась с 60 до 65,6%. Все вендоры Тор-5 за исключением Dell ушли в минус. Хотя Lenovo сохранила лидерство, ее поставки снизились на 3,2% «YoY», а в Азиатско-тихоокеанском регионе сокращение достигло 22,6%. После трех кряду кварталов роста HP отчиталась снижением поставок на 12,1%. Причем, спад двузначного порядка вендор показал на всех ключевых рынках сбыта, а наиболее ощутимо ослабли позиции в Японии и странах APeJ. Для Dell рассматриваемый период оказался девятым кряду кварталом хотя и сдержанного, но, все же, роста. Этому во многом поспособствовали высокие продажи устройств для корпоративного сектора Северной и Латинской Америки. Наиболее крупным в провалом в собственной истории отчиталась Apple. Виной тому во многом то, что почти все работающие на вендора китайские производственные мощности оказались закрытыми вследствие карантинных ограничений.

После трех кварталов роста страны EMEA в фарватере общей тенденции отчитались однозначным спадом поставок, что также оказалось следствием глобальной пандемии. Несмотря на высокий спрос в корпоративном и потребительском сегментах, ограничения в цепочках поставок привели к снижению в физическом объеме. Gartner насчитала 16,8 млн направленных заказчикам систем, что на 7% хуже результата годичной давности. Сокращение в натуральном выражении на этом локальном рынке будет отмечаться в течение всего текущего года.

В текущем квартале имеет место заметное ослабление производственных ограничений в Китае, что находит свое отражение в частичном восстановлении предложения. Однако со спросом все не так радужно: если домохозяйства проблему с нехваткой компьютеров во многом решили, то корпоративные заказчики продолжают сокращение расходов на ИТ. Как результат, поставки ПК сохранят ниспадающую тенденцию, вызванную, в том числе, истощением существующих запасов компонентов и готовой продукции.

В IDC ожидают, что растущее негативное влияние COVID-19 на мировую экономику приведет в 2020 г. к сокращению глобальных поставок персональных компьютерных устройств (настольных компьютеров, ноутбуков, рабочих станций и планшетов) на 9,0%. Объем рынка вряд ли превысит 374,2 млн устройств. Тем не менее, долгосрочный прогноз остается позитивным — при среднегодовом росте в размере 0,2% по итогам 2024 г. глобально будет отгружено 377,2 млн компьютерных устройств.

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