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Небезпечні бекдори атакують сервери IIS в різних країнах, включаючи Україну

9 августа 2021 г., 14:15
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Компанія Eset повідомляє про виявлення 10 раніше незафіксованих сімейств шкідливих програм, розроблених у вигляді розширення для серверного ПО Internet Information Services (IIS). Ці загрози здатні перехоплювати дані та втручатися в комунікації сервера, націлюючись на поштові скриньки урядових установ та фінансові онлайн-транзакції.

Відповідно до даних телеметрії Eset та результатів додаткових інтернет-сканувань, у 2021 році щонайменше п’ять бекдорів поширювалися за допомогою несанкціонованого використання поштових серверів Microsoft Exchange.

Серед жертв зокрема опинилися урядові установи Південно-Східної Азії та десятки компаній з різних галузей, розташовані переважно в Канаді, В'єтнамі та Індії, а також в США, Новій Зеландії, Південній Кореї та інших країнах. Крім цього, цілями одного з бекдорів стала невелика кількість серверів IIS в Україні.

Небезпечні бекдори атакують сервери IIS в різних країнах, включаючи Україну

Жертви бекдорів, які поширюються через уразливості Microsoft Exchange Server ProxyLogon

Загрози цього виду використовуються для кібершпигунства, шахрайства з пошуковою оптимізацією (SEO) та інших злочинних цілей. У всіх випадках основна мета кіберзлочинців – перехопити HTTP-запити, які надходять на скомпрометований сервер IIS, та вплинути на відповіді сервера.

Спеціалісти Eset визначили п’ять основних сценаріїв роботи шкідливих програм, націлених на IIS:

  • Бекдори дозволяють дистанційно управляти скомпрометованим комп'ютером зі встановленим програмним забезпеченням IIS;
  • Програми для викрадення дозволяють перехоплювати регулярний трафік між скомпрометованим сервером та легітимними відвідувачами, а також викрадати облікові дані для входу та платіжну інформацію;
  • Інжектори змінюють HTTP-відповіді, які відправляються легітимним відвідувачам, для поширення шкідливого вмісту;
  • Проксі-модулі перетворюють скомпрометований сервер у частину командного сервера для іншого сімейства шкідливих програм;
  • SEO-шахрайство, під час якого шкідливі програми змінюють контент пошукових систем для маніпулювання алгоритмами пошукової видачі та підвищення рейтингу інших сайтів, у яких зацікавлені зловмисники.

Небезпечні бекдори атакують сервери IIS в різних країнах, включаючи Україну

Механізми поширення шкідливого програмного забезпечення, націленого на сервери IIS

«На серверах IIS рідко встановлюються рішення з безпеки, що дозволяє зловмисникам залишатися непоміченими протягом тривалого часу. Це має викликати занепокоєння у авторитетних вебпорталів, які хочуть захистити дані своїх відвідувачів, включно з інформацією про аутентифікацію та платіжні дані. Організації, які використовують Outlook, також повинні бути обережними, оскільки вони залежать від IIS та можуть стати новою ціллю для шпигунства», – пояснює Зузана Хромцова, дослідниця компанії Eset.

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