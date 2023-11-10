Не платити хакерам-вимагачам домовилися десятки країн

10 ноября 2023 г., 17:25

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Учасники щорічної зустрічі «Міжнародної ініціативи з боротьби з програмами-вимагачами» домовилися не платити викуп хакерам після атак вірусами-шифрувальниками. До коаліції, що зосереджена на боротьбі з кіберзлочинністю, входять США та близько 40 інших країн, а також Європейський Союз та Інтерпол.

Щоправда, наразі зобов’язання уникати сплати вимог щодо програм-вимагачів підписали ще не всі учасники ініціативи. До того ж наразі домовленість стосуватиметься лише кібератак, спрямованих на урядові мережі.

За оцінками аналітиків Chainalysis, у глобальному масштабі за перше півріччя організації заплатили хакерам близько 449 млн дол. Відповідно 2023 рік ймовірно стане другим за прибутковістю для операторів кампаній-вимагачів після 2021 року, коли такі кібератаки принесли їм орієнтовно 766 млн дол. Річ у тім, що деякі компанії вирішують заплатити хакерам, сподіваючись на прискорення відновлення їхніх зламаних систем або зашифрованих даних. Але це тільки заохочує зловмисників розширювати подібну діяльність.

У рамках зусиль проти кіберзлочинців члени International Counter-Ransomware Initiative планують ширше ділитися інформацією про хакерські кампанії. Для цього буде створено дві платформи обміну інформацією. Однією керуватиме Литва, іншою – Ізраїль та ОАЕ.

Очікується також, що центральну роль у цій ініціативі відіграватиме «Міністерство фінансів США». Спеціальний департамент буде вести список криптовалютних гаманців, які використовуються хакерами для переміщення незаконних коштів, пов’язаних з кампаніями програм-вимагачів. Також до цієї діяльності планується залучити штучний інтелект, який буде автоматично аналізувати журнали блокчейну на наявність ознак незаконного руху криптовалюти.

Також організатори ініціативи закликають комерційні структури уникати сплати вимог щодо програм-вимагачів, а натомість віддати перевагу внутрішнім зусиллям із кібербезпеки. Вочевидь резервне копіювання та базові заходи кіберзахисту коштуватимуть не дорожче та матимуть кращий ефект.

Наприклад, зараз багато продуктів резервного копіювання пропонують можливість створювати так звані незмінні знімки, які є резервними копіями, що не можна змінити або видалити. Це гарантує, що організації зможуть відновити свою інформацію, навіть якщо хакери отримають доступ до їхніх резервних середовищ.

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