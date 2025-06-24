НАТО залучить понад 70 млн євро на супутниковий зв’язок для Сил оборони

24 июня 2025 г., 15:35

0

Tweet

Міністерство оборони України та НАТО реалізували низку спільних проєктів з розвитку цифрової інфраструктури України, які дали змогу покращити забезпечення українських захисників засобами зв’язку та інформаційними системами, а також посилити спроможності бойового управління і ситуаційної обізнаності.

НАТО надає практичну підтримку Україні через Комплексний пакет допомоги (КПД), який є ключовим інструментом НАТО для надання практичної підтримки. Він охоплює два основні напрями: невідкладна військова допомога нелетального характеру у відповідь на запити України, а також довгострокові проєкти, спрямовані на розвиток спроможностей, підтримку реформ у секторі оборони й безпеки та післявоєнне відновлення.

Основні результати співпраці на цей момент наступні. Залучено майже 37 млн євро на супутниковий зв’язок – включно із супутниковими радіостанціями, трекерами та послугами. Очікується, що загальна вартість проєктів перевищить 70 млн євро в найближчі місяці.

Триває співпраця та підтримка Центру інновацій і розвитку оборонних технологій, що включає взаємодію з командою розробників бойової системи DELTA.

На підтримку розширення Медичної інформаційної системи, яка є головним компонентом медичної реформи в Силах оборони, доставлено до Центру обробки даних Міністерства оборони 3000 ноутбуків, 728 принтерів, 485 планшетів, 72 монітори, а також серверне та мережеве обладнання.

Україна бере участь в ключових ініціативах НАТО у сфері зв’язку, управління, комп’ютерних технологій (C4), зокрема у Federated Mission Networking (FMN), хмарних ініціативах та навчаннях з валідації взаємосумісності.

Партнери надали обладнання та програмне забезпечення й провели відповідні навчання для посилення протиповітряної оборони.

Виконавчим органом багатьох проєктів у межах КПД для України є Агенція НАТО зі зв’язку та інформації (NCIA). Також структура надає консультаційну й технічну підтримку в межах двостороннього Меморандуму про технічне співробітництво між Україною та NCIA, підписаного у січні 2022 року.

Kingston повертається у «вищу лігу» серверних NVMe SSD