Нашли опору

28 июля 2020 г., 12:58

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Модели с поддержкой 5G становятся настоящим спасательным кругом для вступившей в зрелую фазу развития индустрии смартфонов. Впрочем, как и в привычной жизни, на плаву останутся только те, кто успеет схватиться за него в числе первых.

Глобальная пандемия коронавируса оказывает существенное влияние на планы мобильных операторов в части расширения услуг связи стандарта 5G. Эксперты из Strategy Analyticts прогнозируют снижение глобальных продаж смартфонов по итогам 2020 г. на 21% "YoY", а также заметное удлинение текущего жизненного цикла устройств. Безусловно, сложившаяся ситуация существенно отразится на объемах продаж 5G-смартфонов. Тем не менее, именно потенциал моделей с поддержкой нового стандарта позволит индустрии удержаться от глубокого провала.

С целью минимизировать негативные для себя последствия участники рынка продолжают активно продвигать 5G в массы. Необходимость в оперативной организации удаленной работы и обучения подхлестнула спрос на доступ к высокоскоростным беспроводным каналам связи и 5G здесь оказалась весьма кстати. На руку играет и стабильно растущий список поступающих в продажу аппаратов из доступного ценового диапазона 340-500 долл. Правительства ряда стран, в частности Китая, Венгрии и Южной Кореи, уже рассматривают 5G как один из важных элементов в части развития экономики в посткризисный период. Несмотря на попавшие в благодатную почву конспирологические версии в части вреда здоровью, стабильно запускаются в коммерческую эксплуатацию новые сети, наиболее крупные из которых в Гонконге, Японии и Таиланде. Существенный рост капиталовложений в 5G наблюдается в США и Китае. Причем, в Поднебесной высокие показатели уже стали следствием активности правительства в части покрытия территории государства сетями нового поколения и их активной коммерциализации. Как первый итог – исходя из объема производства 5G-смартфонов, на сегодняшний день четыре из шести первых позиций находятся под китайскими брендами, а в первой половине нынешнего года именно китайские компании покрыли не менее 75% общемирового объема подобных смартфонов.

По версии экспертов из TrendForce, общемировой объем производства смартфонов в 2020 г. достигнет 1,24 млрд устройств. Доля моделей 5G в общем объеме превысит 235 млн шт., что будет соответствовать уровню проникновения в размере 18,9%.

Несмотря на санкции со стороны США, в нынешнем году Huawei под силу отгрузить около 74 млн 5G-смартфонов. Прогнозируется, что Apple сможет выйти на рубеж в 70 млн 5G-моделей iPhone. Третью позицию займет Samsung, ожидаемый объем производства которой составит 29 млн устройств. Силами Vivo, OPPO и Xiaomi будет произведено 21, 20 и 19 млн смартфонов нового стандарта соответственно.

Результаты начальной четверти года во многом подтверждают верность озвученных цифр. В Strategy Analytics насчитали свыше 24 млн смартфонов с поддержкой 5G, глобально поставленных с января по март. Для сравнения, на протяжении всего 2019 г. отгружено не более 18,7 млн подобных устройств. Samsung оказался ведущим вендором, а наиболее востребованными моделями корейцев были S20 5G и S20 Ultra 5G. Следом разместилась Huawei, почти все 5G-аппараты которой разошлись в Китае, а самой популярной была Mate 30. Благодаря тому, что смартфоны IQOO и X30 5G выступили в качестве недорогой альтернативой на китайском рынке, Тор-3 замкнула vivo.

Сложившаяся ситуация внесла заметное оживление в развитие рынка процессоров (AP) для смартфонов. Вопреки негативному влиянию COVID-19 в начальной четверти 2020 г. здесь отмечен рост выручки на 6% "YoY". Общий объем рынка в денежном выражении достиг 4,7 млрд долл., а единоличное лидерство с долей рынка в 40% осталось за Qualcomm. На заметном удалении расположились HiSilicon (20%) и Apple (15%). У Qualcomm на 5G-продукты пришлось уже свыше пятой части общеквартальных поставок. Вопреки общему снижению поставок смартфонов, рынок AP показал рост за счет более высоких средних отпускных цен на чипы с поддержкой 5G. Тем не менее, хотя верхняя часть рынка активно переходит на новое поколение, процессоры стандарта 4G по-прежнему показывают хорошие результаты в среднем и нижнем ценовых сегментах. В аналогичном ключе развивается и направление baseband-чипов выросшее по итогам начальной четверти 2020 г. на 9% "YoY", до 5,2 млрд долл. За Qualcomm уверенное лидерство с подконтрольной долей в размере 42%. В Тор-3 также вошли HiSilicon (20%) и MediaTek (14%). Baseband-процессоры с поддержкой 5G сформировали почти 10% общих поставок, тогда как, исходя из полученной выручки, за этим сегментом 30% рынка.

Как ожидается, уже в будущем году глобально будет произведено свыше 500 млн 5G-смартфонов. Общемировое покрытие сетями 5G превысит 50% уже до 2025 г.

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