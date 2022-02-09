Наприкінці 2021 року Україна потрапила на друге місце у світі за кількістю загроз для Android

9 февраля 2022 г., 16:05

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Компанія Eset оприлюднила свій рейтинг найбільш поширених кіберзагроз у вересні-грудні 2021 року. Зокрема відповідно до даних телеметрії Eset, найбільш активними були атаки методом підбору пароля, шкідливі програми для Android та загрози, які поширюються через електронну пошту.

Кінець року був неспокійним через атаки на віддалений робочий стіл (RDP), кількість яких росла з 2020 р. Однак цифри 2021 р. перевершили всі попередні рекорди, досягнувши приголомшливого щорічного росту загальної кількості заблокованих спроб атак на 897%. Це попри те, що торік не було поспішного переходу на віддалену роботу через щойно введені карантинні обмеження.

Програми-вимагачі у 2021 р. перевершили найгірші очікування через атаки на критичну інфраструктуру та високі вимоги викупу. Однак тиск на кіберзлочинців з боку правоохоронних органів теж зростав. Попри кілька гучних арештів авторів програм-вимагачів, деякі з них стали ще сміливішими. Кінець року відзначився найвищою вимогою викупу – 240 млн дол., що більш ніж втричі перевищує попередній рекорд.

Можна спрогнозувати, що у 2022 р. програми-вимагачі продовжуватимуть шифрувати та викрадати дані жертв, орієнтуючись на великі глобальні корпорації, які можуть заплатити значний викуп. І хоча цілеспрямовані атаки були найпоширенішими у 2021 р., масові загрози нікуди не зникли, що підтверджують хвилі шкідливого спаму протягом вересня-грудня.

У світі мобільних пристроїв спостерігався тривожний ріст шкідливих банківських програм для Android. Кількість цього виду загроз зросла на 428% у 2021 р. у порівнянні з попереднім роком, наздогнавши рівень виявлення програм з рекламним функціоналом, потенціал шкоди яких значно менший.

Також за останні чотири місяці року користувачі Android часто стикалися з програмами-вимагачами та шахрайськими додатками. Найбільшу кількість загроз для цієї операційної системи було виявлено у Мексиці (9,9%) та Україні (9,8%).

Поширення загроз для Android у світі за вересень-грудень 2021 р.

У 2021 р. шкідливі програми найчастіше атакували користувачів Android на вихідних, а найбезпечнішим для цих пристроїв був вівторок, оскільки у цей день тижня телеметрія Eset виявляла у середньому найменшу кількість загроз Android у світі.

Очікується, що у 2022 р. кіберзлочинці ще більше зосередяться на інструментах, які приносять їм великий прибуток, наприклад, програми-вимагачі, банківські шкідливі програми та загрози для прихованого майнінгу криптовалют.

Протягом 2021 р. більш ніж удвічі зросла кількість загроз, які поширюються через електронну пошту та є інструментом у багатьох атаках. Ця тенденція переважно була зумовлена зростанням фішингових листів, ціллю яких є викрадення даних користувачів.

Зловмисники найчастіше маскувалися під бренди DHL і WeTransfer та націлювалися на користувачів популярних онлайн-сервісів, зокрема платформ для віддаленої роботи або різних стрімінгових ресурсів. Ймовірно, у 2022 зловмисники продовжать маскувати свої повідомлення під відомі бренди та використовувати поточні тенденції у своїх шкідливих розсилках.

Ріст фішингових листів компенсував швидке зниження кількості шкідливих макросів ботнета Emotet у вкладеннях електронної пошти. Emotet, який був неактивний після знешкодження на початку 2021 р., намагався відновити свою інфраструктуру. У 2022 р. ботнет спробує повернути собі провідні позиції. Це може спричинити збільшення кількості шкідливих спам-листів, які є основним способом його поширення.

Тенденції виявлення шкідливих електронних листів у 2021 р.

У середньому у вересні-грудні 2021 щодня блокувалося 4,8 млн шкідливих вебсайтів і 400 тис. унікальних шкідливих URL-адрес. Найпоширенішими вебзагрозами були шахрайські та фішингові сайти, а також ресурси зі шкідливим програмним забезпеченням. При цьому, Україна опинилася на п’ятому місці за кількістю заблокованих шкідливих сайтів після Росії, Японії, Польщі та Перу. Загалом протягом минулого року було заблоковано 1,8 млрд вебзагроз.

Очікується, що у 2022 р. кількість кампаній, націлених на викрадення конфіденційної інформації, буде рости. І оскільки кіберзлочинці постійно шукають нові способи уникнення виявлення, атаки ставатимуть ще витонченішими. Зокрема шахраї продовжуватимуть використовувати переваги здорожчання криптовалют та націлюватися на новий ринок NFT-платформ.

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