Направленные экситоны в 2D-материалах

4 декабря 2021 г., 18:05

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Команда физиков Городского колледжа Нью-Йорка и их сотрудников из Японии и Германии сделала еще один шаг вперед в изучении экситонов - электрически нейтральных квазичастиц, которые существуют в изоляторах, полупроводниках и некоторых жидкостях. Исследователи объявляют о создании «экситонной» проволоки или одномерного канала для экситонов. Это, в свою очередь, может привести к появлению инновационных устройств, могущие однажды заменить определенные задачи, которые теперь выполняются с помощью стандартной транзисторной технологии.

Флориан Дирнбергер (Florian Dirnberger), постдоктор исследовательской группы Винода Менона (Vinod Menon) в Центре открытий и инноваций CCNY и один из ведущих авторов исследования, опубликованного в журнале Science Advances, подробно рассказал о прорыве команды. «Нашим главным достижением было создание этих экситонных проводов, по существу одномерных каналов для экситонов, в том, что в остальном материал является двумерным полупроводником, - сказал он. - Поскольку зарядово-нейтральные экситоны не просто управляются внешними напряжениями, нам пришлось полагаться на другой подход. Поместив атомарно тонкий 2D-кристалл поверх микроскопически маленького провода, в тысячу раз тоньше человеческого волоса, мы создали небольшую удлиненную вмятину в двумерном материале, слегка раздвигающей атомы в двумерном кристалле и вызывающей деформацию в материале. Для экситонов эта вмятина очень похожа на трубу для воды, и, попав внутрь, они вынуждены двигаться вдоль трубы, осуществляя квазиодномерную транспортировку экситонов».

Это достижение открывает возможности для новых устройств.

«Управление движением экситонов на наномасштабе - важный шаг в направлении развития экситонных устройств, - отметил Дирнбергер. - Платформы на основе двумерных полупроводниковых дихалькогенидов переходных металлов предлагают новый интересный подход, называемый стрейнтроникой» (straintronics).

Возможные результаты включают инновационные устройства на основе экситонов, которые работают при комнатной температуре и могут заменить определенные задачи, выполняемые современной транзисторной технологией.

Топография двумерного кристалла поверх микроскопически маленькой проволоки, обозначенной пунктирными линиями. Экситоны свободно движутся по вмятине, образованной проволокой, но не могут покинуть ее в перпендикулярном направлении



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