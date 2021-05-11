11 мая 2021 г., 17:05

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Прокуратура Нью-Йорка выпустила доклад с результатами расследования кампании, которая была развернута в 2017 г., когда «Федеральная комиссия по связи» (FCC) готовилась принять решение об откате регулирования сетевой нейтральности, введенного администрацией Барака Обамы. Тогда в комиссию поступило 22 млн. обращений. Как выяснилось в ходе расследования, 18 млн. из них оказались фейковыми.

8,5 млн. обращений были сгенерированы искусственно «в нагрузку» к различным акциям и розыгрышам, проводимыми различными компаниями – люди регистрировались для участия в акции и буквально дополнительным чекбоксом «соглашались» подписать обращение в FCC. Почти 9 млн. обращений вообще были сгенерированы автоматически 19-летним студентом с помощью скрипта. Прокуратура при этом обвиняет в организации этих кампаний с фейками некоммерческую организацию Broadband for America (BFA), в списке членов которой значатся крупные американские провайдеры – AT&T, CenturyLink и другие, – а также отраслевые ассоциации.

Кампании при этом не достигли своей цели – FCC в конце 2017 г. приняла решение по отмене принципов сетевой нейтральности. Не помогли и полмиллиона фейковых писем в Конгресс, которые вроде тоже были организованы в рамках этих усилий.

Напрасный труд

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