Напівзахищений ноутбук Panasonic Toughbook 55 отримав процесори 13Gen Intel Core

20 ноября 2023 г., 13:35

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Компанія Panasonic представила напівзахищені ноутбуки Toughbook 55 Mk3 третього покоління, оснащені чіпами Intel Core i5 і i7 13-го покоління з технологією Intel vPro і до 14 ядер.



Новинка оснащена додатковим твердотілим накопичувачем NVMe OPAL, що забезпечує високу пропускну здатність і низьку затримку, що особливо корисно для підрядників, які працюють зі складними кресленнями, або автотехніків, які виконують складну діагностику й обслуговування автомобілів. Wi-Fi 6E і Bluetooth 5.3 ще більше збільшують швидкість і можливості підключення, даючи змогу працівникам отримувати, аналізувати та передавати дані в режимі реального часу. Це може бути особливо корисно для спеціалістів комунальних служб, які проводять інспекції на об'єктах, керують інфраструктурою або реагують на аварійні ситуації.



Остання версія пристрою оснащена динаміками з рівнем гучності 92 дБ і мікрофонами з подвійною матрицею для роботи в галасливих приміщеннях, а також штучним інтелектом для зниження рівня фонового шуму. Для співробітників поліції поліпшені аудіоможливості дають змогу підвищити точність розпізнавання мови під час критичних взаємодій у патрульній машині або на місці злочину. Новий інтерфейс програмованих клавіш забезпечує більш інтуїтивне призначення ярликів для додатків і загальних дій. Клавіатура з можливістю вибору кольору, що налаштовується, пропонує чотири попередньо встановлені варіанти та можливість створення користувацьких кольорів, що ще більше відповідає перевагам мобільного співробітника.



"Постійне вдосконалення наших комплексних рішень підтверджує незмінну прихильність Panasonic до розширення можливостей мобільних співробітників, які працюють у найскладніших умовах", - говорить Домінік Пассананте, віцепрезидент підрозділу Mobility Business, Panasonic Connect North America. "Розроблений за безпосередньої участі наших клієнтів, Toughbook 55 не просто виправдовує очікування. Він заново визначає, якими мають бути критично важливі інструменти, і підвищує якість обслуговування клієнтів зараз і в майбутньому".



У лютому цього року в продаж надійде новий xPAK з USB-C і USB-A, який збільшить загальну кількість USB-портів на Toughbook 55 Mk3 до п'яти. Це доповнення дає змогу мобільним співробітникам підключати різні аксесуари, наприклад, зовнішні клавіатури, без громіздких перехідників. Вдосконалений зчитувач безконтактних смарткарток xPAK додає підтримку більшої кількості безконтактних карток, щоб задовольнити постійно наростальні потреби професіоналів у сфері безпеки та ідентифікації, особливо в правоохоронних органах, спрощуючи процедури аутентифікації.



Основні характеристики та особливості оновленого Toughbook 55 mk3 :



Сенсорний екран 14 дюймів із роздільною здатністю FHD 1000 ніт

Сім модулів, що можуть бути замінені користувачем



Процесори Intel Core i5 і i7 13-го покоління з 14 ядрами

Основний накопичувач NVMe об'ємом 512 ГБ-2 ТБ (швидкознімний і з можливістю оновлення користувачем)

16-64 ГБ оперативної пам'яті DDR4 (з можливістю оновлення користувачем)

Доступна графіка Intel Iris Xe

Порти USB-A і USB-C, включно з портом Thunderbolt 4, що підтримує швидкість передавання даних 40 Гбіт/с, подавання живлення і послідовне з'єднання

Wi-Fi 6E і Bluetooth 5.3

Інфрачервона вебкамера із захисним кожухом

Мікрофони з подвійною решіткою і штучним шумопридушенням

Гучні динаміки 92 дБ з технологією MaxxAudio

10 годин автономної роботи або 20 годин з додатковою другою батареєю (MobileMark25)

Сертифікація на міцність містить сертифікацію на падіння з висоти 1 м, MIL-STD-810H і IP53.



Модель Toughbook 55 Mk3 i7 доступна для придбання у США вже зараз, а модель i5 вийде на ринок у лютому 2024 року.

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