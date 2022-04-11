 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Блоги » Sergey Petrenko

Sergey Petrenko

Нам пишуть – 2

11 апреля 2022 г., 18:35

А ми тим часом продовжуємо листування з Тільдою, яка тиждень тому юридично образилася на мій текст про переїзд з їхнього сервісу куди завгодно. Мої добрі друзі з юридичної компанії Axon Partners самі прийшли із пропозицією «Давай напишімо відповідь, це не кейс, а казка» і написали. Мої читачі знають, що я люблю юридичні документи, а взяти участь у повноцінному юридичному тролінгу разом із професіоналами – це просто мрія.

Коротше, у блозі я виклав повний текст відповіді, який за моїм підписом пішов у юридичну службу Тільди. Прочитайте до кінця :-)

А в мене тим часом є одразу кілька замовлень від охочих переїхати з Тільди, і ми практично вже визначилися з техпроцесом, тому звертайтеся. Найкраще на пошту.

Нам пишуть – 2

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

+22
голоса

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  