11 апреля 2022 г., 18:35

А ми тим часом продовжуємо листування з Тільдою, яка тиждень тому юридично образилася на мій текст про переїзд з їхнього сервісу куди завгодно. Мої добрі друзі з юридичної компанії Axon Partners самі прийшли із пропозицією «Давай напишімо відповідь, це не кейс, а казка» і написали. Мої читачі знають, що я люблю юридичні документи, а взяти участь у повноцінному юридичному тролінгу разом із професіоналами – це просто мрія.

Коротше, у блозі я виклав повний текст відповіді, який за моїм підписом пішов у юридичну службу Тільди. Прочитайте до кінця :-)

А в мене тим часом є одразу кілька замовлень від охочих переїхати з Тільди, і ми практично вже визначилися з техпроцесом, тому звертайтеся. Найкраще на пошту.

Нам пишуть – 2

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист