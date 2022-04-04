4 апреля 2022 г., 18:05

0

Tweet

Цілком феєричний лист мені надіслала юридична служба Тільди. Повністю я виклав у блозі, але, якщо стисло, вони вважають, що моя інструкція «Як швидко перенести сайт з Тільди» порушує їхні права та законні інтереси, негативно позначається на репутації та взагалі, використання інтелектуальної власності відбувається «в негативному ключі шляхом пропозиції припинення використання продукту Правовласника, що є порушенням не лише звичаїв ділового обороту та принципів ведення бізнес-процесів, принципів сумлінної конкуренції, загальноприйнятим у комерційній діяльності, а й чинного міжнародного законодавства про рекламу та захист конкуренції».

Я навіть не знайшов би кращого аргументу на користь того, що переносити свої сайти треба терміново, оскільки, за логікою юристів Тільди, всі сайти, розроблені на платформі, є власністю Тільди та переносити їх з платформи не можна.

Так що, якщо у вас є щось і ви хочете швидко звідти піти, напишіть мені, підкажу порадою і допоможу. Втім, навіть якщо не про Тільда, все одно моїх знань, в принципі, вистачить для підбору альтернатив російським сервісам.

Нам пишуть

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист