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Sergey Petrenko

Техногранди підтримають ЄС щодо боротьби з дезінформацією

14 июня 2022 г., 17:43

Facebook, Twitter, Google, Microsoft і TikTok увійдуть до 30 найбільших технологічних компаній, які мають намір підписати оновлену версію кодексу ЄС щодо боротьби з дезінформацією. Підписаний документ планується опублікувати у четвер.

Онлайн-платформи повинні будуть протистояти «шкідливій дезінформації» шляхом розробки інструментів та партнерства з компаніями з перевірки фактів, що може включати видалення пропаганди, а також включення «показників правдивості» у незалежно перевірену інформацію з таких питань, як війна в Україні та пандемія Covid-19.

Крім того, компанії зобов'язуються надавати звіти про свої зусилля по країнах Європи, а не лише показувати загальноєвропейські та глобальні дані. Серед таких даних будуть також кількість віддалених ботів, системи штучного інтелекту, розгорнуті для відсіювання фальшивих новин, та кількість модераторів контенту у кожній країні.

Найбільші інтернет-сервіси готові підтримати новий кодекс ЄС щодо боротьби з дезінформацією

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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