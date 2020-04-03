На рынок выходят ноутбуки с графикой Nvidia GeForce RTX 2080 SUPER и 2070 SUPER

3 апреля 2020 г., 12:45

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По сообщению Nvidia, OEM-партнеры компании выводят на рынок производительные ноутбуки в тонких и легких корпусах на базе графических процессоров GeForce RTX 2080 SUPER и 2070 SUPER.

В новую волну вошли и модели на базе GPU RTX 2060, цена которых стартует от $999. В основе всех новых платформ лежит архитектура NVIDIA Turing, которая включает специальные аппаратные RT-ядра для трассировки лучей и тензорные ядра для ускорения искусственного интеллекта в реальном времени. Многие модели выполнены в дизайне Max-Q от Nvidia.

«Чуть более полутора лет назад, с внедрением трассировки лучей, Nvidia изменила мир графики, и игры стали выглядеть и ощущаться совершенно иначе, — говорит Джефф Фишер (Jeff Fisher), старший вице-президент по геймингу в Nvidia. — Доступность RTX в ноутбуках всего за $999 — это отличная новость. А благодаря дизайну Max-Q у потребителей будет хороший выбор тонких и легких ноутбуков во всех ценовых категориях».

Технология Max-Q получила обновление: ноутбуки еще тоньше, легче и энергоэффективнее. Среди реализованных нововведений стоит отметить функцию Dynamic Boost — это гибкое, покадровое перераспределение нагрузки между GPU и CPU повышает общую игровую производительность. Dynamic Boost работает автоматически и адаптивно, не повышая общее энергопотребление системы.

В новой платформе также появилась новая низковольтная память Low Voltage GDDR6, которая работает еще производительнее.

Advanced Optimus представляет собой новую технологию вывода изображения, которая повышает время работы от батареи и обеспечивает плавный геймплей вкупе с технологией Nvidia G-SYNC. Advanced Optimus управляет назначением GPU для вывода изображения, динамически переключая нагрузку между GPU без необходимости в перезагрузке системы.

Next-Generation Regulator Efficiency — Регуляторы напряжения нового поколения помогают оптимизировать работу системы, снижая энергопотребление GPU при общем повышении производительности.

Deep Learning Super Sampling 2.0 — Улучшенная нейросеть глубокого обучения DLSS 2.0, которая работает на базе специальных тензорных ядер графических процессоров RTX, повышает кадровую частоту графики, создавая красивые и четкие изображения в играх. Она позволяет установить максимальные настройки трассировки лучей при повышенном разрешении и увеличенном до 20% времени работы от батареи.



NVIDIA также представила 10 новых ноутбуков RTX Studio на базе графических процессоров RTX SUPER и новейших центральных CPU 10-го поколения от Intel. Новинки от Acer, Gigabyte, MSI и Razer нацелены на создателей контента, которым нужна максимальная работа в приложениях видео и 3D.

Уже 45 ведущих приложений для работы с графикой, таких, как Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve, AutoDesk Arnold, Blender, получили поддержку RTX-ускорения с помощью RT-ядер в GPU RTX.

Новые RTX-ноутбуки для геймеров и всех, кто работает с контентом, поступят в продажу после 15-го апреля через партнеров компании по всему миру. Характеристики, конфигурации и цены могут зависеть от регионов и партнеров. Спектр ноутбуков будет включать модели от Acer, ASUS, Dell, Gigabyte, HP, Lenovo, MSI и других производителей.

Ноутбуки на базе GeForce RTX 2060 по цене от $999 включают модели Acer Nitro 5, ASUS ROG G512, HP Omen 15, Lenovo Y540 и MSI GF65 Thin. Позже этот список пополнят другие новинки.

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