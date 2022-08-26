На росії виник дефіцит ліцензій на Adobe Creative Cloud

26 августа 2022 г., 15:25

Як пишуть мордорські ЗМІ на росії виник дефіцит нових ліцензій на програмне забезпечення Adobe Creative Cloud.



Пишуть, що у продавців у рф залишилося лише обмежене число подовження підписок на рік для організацій та приватних користувачів.



У березні Adobe припинила продаж своїх продуктів та послуг у рф, а також відключила доступ до них ряду клієнтів. Наприклад, деякі локальні ЗМІ втратили ліцензії на Adobe Creative Cloud, Adobe Document Cloud та Adobe Experience Cloud.

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