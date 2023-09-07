На ринку корпоративного WLAN-обладнання зростання квартального виторгу на 43%, на споживчому - падіння на 14%

7 сентября 2023 г., 9:35

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Корпоративний сегмент світового ринку бездротових локальних мереж (WLAN) у другому кварталі 2023 року продемонстрував зростання доходів на 43,3% у річному обчисленні до 3 млрд дол., згідно з результатами, опублікованими IDC.

При цьому споживчий сегмент ринку бездротових локальних мереж знизився на 14% в річному обчисленні у ІІ кв.

Wi-Fi 6 та Wi-Fi 6E, новітні стандарти в індустрії бездротових мереж, продовжують стимулювати зростання в корпоративному сегменті ринку. Доходи від залежних точок доступу (ТД) Wi-Fi 6 склали 79,7% від продажів цього класу пристроїв. Водночас, Wi-Fi 6E, який розширює використання Wi-Fi до діапазону 6 ГГц, продовжує набирати обертів: з І кв. по ІІ кв. 2023 р. дохід тут зріс на 51,5% і сегмент склав 14,3% від доходу залежних точок доступу. Впровадження Wi-Fi 6 триває і в споживчому сегменті ринку бездротових локальних мереж, там на цей стандарт приходиться вже 51,6%.

«У другому кварталі 2023 року на ринку корпоративних WLAN продовжилося зростання, яке базується на високих темпах розвитку протягом більшої частини минулого календарного року, - сказав Брендон Батлер (Brandon Butler), менеджер з досліджень корпоративних мереж в IDC. - Важливим фактором зростання ринку бездротових локальних мереж залишається зменшення дефіциту компонентів і перебоїв в ланцюжках поставок, що дозволяє постачальникам визнавати дохід від виконання відкладених замовлень на продукцію. Тим часом постійне впровадження нових стандартів Wi-Fi додає ринку додаткового імпульсу».

Ринок корпоративних бездротових локальних мереж продемонстрував загалом високі результати в усьому світі у ІІ кв. У Сполучених Штатах зростання на 79,5%, в той час, як в Канаді на 79,1%, а в Латинській Америці на 49,6%. Ринок Західної Європи зріс на 29,7%, тоді як у Центральній та Східній Європі - на 42%. У регіоні Близького Сходу та Африки доходи зросли на 51%. В Азійсько-Тихоокеанському регіоні (за винятком Японії та Китаю) зростання на 36,8%. У КНР ринок скоротився на 12,5%, тоді як в Японії виріс на 14,6%.

Доходи Cisco від корпоративних WLAN збільшилися на 65,6% у ІІ кв. до 1,3 млрд дол. у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. На кінець кварталу частка компанії склала 43,5%.

HPE Aruba Networking змогла наростити продажі у сегменті на 55,3%, що дало компанії ринкову частку в 16,2% за підсумками кварталу.

Доходи Huawei від корпоративних WLAN зросли на 26,6%, що забезпечило компанії 7,5% ринку.

Ubiquiti наростила виторг на 4,4%, що дало компанії 5,8% частки ринку.

Доходи CommScope збільшилися на 72,2% і це забезпечило компанії 4,8%.

Виторг Juniper Networks від корпоративних WLAN збільшився на 39,3% в порівнянні з другим кварталом 2022 року, що надало компанії 3,7% ринкової частки у ІІ кв.

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