На пути к киборгам

30 декабря 2021 г., 15:05

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Хотя фантасты и предполагали, что уже в начале XXI века человечество достигнет той стадии развития, когда станут реальностью киборги, пока эти ожидания отодвигаются за горизонт. Но на этом пути мы все же в какой-то степени приближаемся к симбиозу человека с вычислительными платформами, оснащаясь умными часами и прочими носимыми устройствами с процессорами.



Ожидается, что следующей вехой должно стать использование пока еще не вживляемых, но все же более интегрированных в наше окружение решений. Например, встраиваемых в одежду. Помнится, еще несколько лет назад мне довелось столкнуться с лыжной шапочкой, которая была оснащена Bluetooth-наушниками. Не исключено, что нас ждет нечто подобное и в других частях гардероба. И первым вопросом тогда у меня был: «А можно ли стирать такую беспроводную гарнитуру?» Естественно, она не была для этого предназначена, а просто изымалась. Поэтому такое устройство конечно же еще не является действительно интегрированным в одежду. Но исследователи уже демонстрируют прототипы такого класса. Пример тому – умные тканые перчатки, разработанные в Hybrid Body Lab Корнельского Университета. Они позволяют более точно воспринимать движения руки, раздвигая горизонты человеко-машинного взаимодействия. Интересно, что этот проект получил название KnitDermis (тканая кожа).



Коль есть требующие стирки решения, значит должны быть и выдерживающие ее электронные компоненты. Например, такие батареи уже разработаны в Университете Британской Колумбии. Мало того, кроме выдерживания 39 циклов стирки конструкция этих устройств еще и позволяет растягивание. Это было достигнуто благодаря многослойной структуре. Ее внутренние слои – это твердые материалы, заключенные в жесткий корпус, как у стандартных батарей. Команда исследователей сделала основные соединения – в данном случае диоксид цинка и марганца – растяжимыми, измельчив их на мелкие кусочки, а затем вложив в резиноподобный пластик или полимер. Аккумулятор покрыт несколькими ультратонкими слоями пластика, которые создают герметичное и водонепроницаемое уплотнение.



Звучное название «Супермен» получил проект из военной сферы. Его разработчики считают, что он относится к категории гибкой гибридной электроники (flexible hybrid electronics, FHE). Суть же заключается в применении «Супермена» для солдат, мониторя состояние их здоровья и обеспечивая прямой канал коммуникаций. Согласитесь, актуальные задачи в боевых условиях. А ведь в выкладке каждый грамм на счету, поэтому исследователи и решили интегрировать свое решение с одеждой.



Мы уже привыкли, что перспективные проекты зарождаются в военной сфере, а после успеха коммерциализируются на массовом рынке. Не исключено, что это произойдет и с «Суперменом». Да и «тканая кожа» тоже выглядит вполне перспективно. А что вы думаете о востребованности подобных носимых умных устройств, позволяющих более тщательно отслеживать состояние своего владельца?

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