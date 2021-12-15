15 декабря 2021 г., 14:16

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Большинство серверных тендеров писаны на простой манер.

Многостраничное перечисление характеристик изделия (без упоминания его имени и артикулов компонентов – дабы не обвинили в дискриминации).

А в конце фраза «или альтернатива» - как форменное издевательство – потому что утиному тесту ( «ходит как утка, крякает как утка, выглядит как утка») отвечает только утка.

Альтернатива здорового человека – это анализ различных путей достижения цели. Сперва ставится цель (в серверах – набор приложений и оценки нагрузок, которые надо парировать), потом подбираются средства - с учетом серверного окружения, ограничений, доступности компонентов, достатка покупателя и всех сопутствующих обстоятельств.

Без сведущих консультантов на выбор давят привычки, вкусы, эмоции. С консультантами побеждают здравый смысл, трезвый расчет, реалистичность намерений.

Если вам будут рассказывать про уникальность задачи и необходимость именно такого, и только такого решения, не спорьте. Принципиальность в выборе торговых марок имеет право на жизнь. Хотят сервер с позолотой – пусть платят.

Всех остальных мы (я сейчас про нашу компанию) приглашаем к разбору задач и поиску оптимальных решений.

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