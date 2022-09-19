На платформі «Всеукраїнської школи онлайн» вже розміщено понад 2500 уроків і буде додано ще 1000

19 сентября 2022 г., 10:25

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Як повідомляється, громадська спілка «Освіторія» за підтримки Міністерства освіти і науки України, Міністерства цифрової трансформації України, ЮНІСЕФ та у співпраці з Українським інститутом розвитку освіти проведе доповнення і оновлення навчального контенту Всеукраїнської школи онлайн (ВШО) - державної цифрової платформи для дистанційного та змішаного навчання школярів 5-11 класів.



До кінця 2022 року на платформу будуть додані уроки, тести та матеріали для самопідготовки з 18 дисциплін для учнів 5-11 класів. У такий спосіб разом з усіма уроками, що вже є на платформі, ВШО покриватиме навчальні програми повністю, щоб школярі в Україні та за кордоном могли безперервно навчатись онлайн. Наразі на платформі вже розміщено понад 2500 уроків і до кінця року буде додано ще 1000.



Крім того, матеріали для 5-6 класів будуть оновлені відповідно до стандартів реформи НУШ у базовій середній освіті, яка від початку навчального року впроваджується в 5-х класах.



Підкреслюється, що навчання на платформі просте й інтерактивне, а також повністю безоплатне. Кожен урок орієнтований на те, щоб відповідати зацікавленням та сприйняттю сучасного школяра. Так, для викладення та пояснення навчального матеріалу використовуються 3D-моделі, 3D-екскурсії та інтерактивні експозиції музеїв світу, елементи гейміфікації, сучасних комп’ютерних ігор та навіть мемів.



«Сьогодні на платформі активно навчається близько 455 тис. зареєстрованих користувачів, з них — понад 300 тис. учнів, частина з яких проживають на тимчасово окупованих територіях або наразі перебувають за кордоном. В умовах війни найважливіше, що може забезпечити платформа, — це можливість повернутись до навчання за українською програмою і мати доступ до якісного україномовного контенту в усіх куточках України та поза її межами», відмітила Анна Сидорук, операційна директорка громадської спілки «Освіторія».



Також наголошується, що кожен урок ВШО пройшов 5 рівнів експертної перевірки, зокрема, на відповідність навчальній програмі, доступність і недискримінаційність. Методичний супровід забезпечується Українським інститутом розвитку освіти.



«Попри всю складність ситуації, наш принцип незмінний — школа працює завжди! Вона у комп’ютері, планшеті чи смартфоні. Саме такий принцип закладено у “Всеукраїнську школу онлайн”. Це реальна і якісна підтримка учнів, вчителів і батьків. Платформа популярна серед українців! За час її існування користувачі переглядали відео понад 5 млн разів. Також важливо, що ВШО дає підтримку скрізь, де є доступ до інтернету. По суті, це національна онлайн-платформа для змішаного та дистанційного навчання учнів і методичної підтримки вчителів 5-11 класів. На сьогодні це найбільш доступна платформа в Україні, якою можуть користуватися й певні категорії учнів з особливими освітніми потребами», заявив Юрій Демедюк, керівник Українського інституту розвитку освіти.



Долучитися до навчання на платформі можна за посиланням — https://lms.e-school.net.ua.

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