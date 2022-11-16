На перший у світі флот морських дронів зібрано вже понад 200 млн гривень

16 ноября 2022 г., 10:35

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Фандрейзингова платформа UNITED24 розпочала збір на перший у світі флот морських дронів, який дозволить обороняти акваторію Чорного моря від російських ракет, які запускають із кораблів. За 3 дні люди з усього світу задонатили понад 200 млн гривень. Про це заявив віце-прем'єр-міністр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.



З початку повномасштабної війни російські війська випустили по Україні 4500 ракет. Кожна п'ята з них — з моря. Морські дрони — це унікальна українська розробка, яка дозволить захистити акваторії наших морів. Такі надводні човни можуть проводити морську розвідку, спостерігати за береговою активністю, коригувати вогонь артилерії та наносити вогневі ураження по цілях. Вони здатні успішно атакувати російські кораблі вартістю сотні мільйонів доларів. І виконувати своє ключове завдання — змусити ці кораблі залишатись у бухті через страх бути ураженими.



Перша ціль – сформувати флот зі 100 морських дронів. Вартість одного – 10 млн гривень.



«Зараз ми бачимо, як технологічна розробка вартістю 250 тисяч доларів дозволяє оборонятися від кораблів, які коштують 50 млн доларів чи навіть 1 млрд доларів. Разом українці створюють технологічну історію. І ми отримали неймовірну підтримку від усього світу. Суми пожертв через UNITED24 були від 10 доларів та 10 гривень від звичайних людей до десятків тисяч доларів від бізнесу», – зазначив Михайло Федоров.



29 жовтня в бухті Севастополя відбулася перша в історії морська атака безпілотними засобами. Надводні дрони вразили флагман російського флоту «Адмірал Макаров». Після цього росія втратила беззаперечну перевагу на воді.



За перші 8 годин збору люди з усього світу задонатили понад 120 млн гривень на флот морських дронів. А за три дні через UNITED24 було зібрано на близько 20 дронів. Перший морський дрон отримав назву Херсон, а другий – Севастополь.



Долучитися до формування першого флоту морських дронів можна за посиланням https://u24.gov.ua/uk/navaldrones.

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