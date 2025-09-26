На маркетплейсі DOT-Chain Defence вже доступні для замовлення дрони літакового типу

26 сентября 2025 г., 10:25

0

Tweet

Міноборони повідомило, що відтепер на маркетплейсі DOT-Chain Defence представлені дрони літакового типу. Техніка вже доступна до замовлення військовими частинами.





«Більшість моделей – це дрони-розвідники. Вони розраховані на тривалі польоти та здатні виконувати широкий спектр завдань. В асортименті 12 моделей від 8 українських виробників», – заявив Міністр оборони України Денис Шмигаль.





«Агенція оборонних закупівель» Міноборони України законтрактувала цих виробників для постачання дронів як із наявного складу, так і за передзамовленням.





«На виконання завдання Міністерства оборони АОЗ продовжує роботу над розширенням асортименту та вдосконаленням взаємодії з виробниками. У найближчих планах масштабування системи та розширення лінійки доступних товарів: інші види безпілотників, зокрема НРК, а також засоби РЕБ/РЕР та скиди», – зазначив очільник Міноборони України.





DOT-Chain Defence – маркетплейс зброї для ЗСУ, який дозволяє військовим самостійно обирати потрібну техніку і швидко її отримувати. Через DOT-Chain Defence військові уже можуть замовляти FPV-дрони та дрони-бомбардувальники.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0

Tweet