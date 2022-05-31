На грані дефолту опинилася російська Ozon

31 мая 2022 г., 13:15

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Як повідомляє Reuters, відомий російський гравець сегмента електронної комерції Ozon заявив у понеділок, що не зміг викупити деякі облігації групі власників. Це може призвести до потенційного дефолту компанії, але зараз ведуться перемови з власниками облігацій, щоб знайти рішення.



Акції Ozon котуються на Nasdaq, їх торгівлю призупинено з 28 лютого. Як слідує з заяви компанії, їй заборонено надсилати готівку від своїх російських дочок до кіпрської холдингової структури Ozon Holdings, яка є емітентом облігацій. «Компанія, отже, не буде фінансувати платіж, необхідний для погашення облігацій», – йдеться у повідомленні.



Ozon попереджав про проблеми з виплатою по облігаціях на початку березня і з того часу розпочав обговорення зі спеціальною групою власників своїх незабезпечених конвертованих облігацій на суму 750 млн дол.



Це при тому що Ozon не був об’єктом західних санкцій. Але ж у холдингу заявляють, що російський контроль над капіталом і постійно мінливий регуляторний фон обмежують відволікання коштів від російських дочірніх компаній, створюючи ризик того, що він матиме недостатню ліквідність у потрібний час.



У минулий четвер при розкритті квартальних результатів, Ozon оголосив, що значна частина власників облігацій має право на отримання основної суми та відсотків 31 травня, і що несплата до 14 червня призведе до дефолту.

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