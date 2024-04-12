На фронт відправляється партія роботизованих платформ «ШаБля»

12 апреля 2024 г., 8:25

Генштаб розподілить та передасть на найгарячіші ділянки фронту роботизовані платформи «ШаБля». У партії – три модифікації, вони можуть вести вогонь на відстань від 1,2 до 2,2 км, повідомляє Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації.

«ШаБля» – це розробка команди українських інженерів, учасників кластера Brave1. Вона здатна дистанційно знищувати ворога та зберігати життя наших захисників. За допомогою кулеметної турелі військові формують лінію оборони, знищують живу силу та легкоброньовані цілі противника.

Військові активно користуються «ШаБлею». Роботизована турель вже воює у складі батальйону «Вовки Да Вінчі», 3 та 5 ОШБр, 110 ОМБр, 123 і 125 ОБрТрО, 81 окремої аеромобільної бригади.

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