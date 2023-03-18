На чому робити сервер потокового мовлення

0

Tweet

Виробництво відеоконтенту перестало бути долею студій та телеканалів. Смартфон породив новий клас споживачів відео та дав можливість кожному побути творцем. Справа за малим – змонтувати знятий матеріал та організувати мовлення, що адаптується під пристрої перегляду. Це робота медіасервера – отримати відеопотік та стиснути його для відповідності можливостям цільового пристрою. Транскодування відео є досить ресурсомістким завданням.

Найекономічніший варіант апаратного транскодера відео – прискорювач Quick Sync в інтегрованому графічному ядрі процесорів Intel (iGPU). У домашніх умовах медіасервером може служити будь-який ПК на Intel Core. Перехід до комерційних трансляцій переносить активність та обладнання на майданчики провайдерів. До платформи такого медіасервера вимоги інші:

Форм-фактор. Потрібен стійковий формат, бажано 1U.

IPMI. Віддалене керування живленням, можливість віддалено переглядати консоль і при необхідності встановлювати заново ПЗ – обов'язкова властивість сучасних серверів

Пам'ять із корекцією помилок ECC. Ще один must have для сервера

Відмовостійкість живлення. Важлива для безперервності сервісу.

У списку процесорів Intel із Quick Sync є Celeron, Pentium, Core, частина процесорів Xeon W та частина Xeon E – ті, що з літерою G у назві. Пам'ять ECC підтримують всі процесори Xeon E, Xeon W і частина процесорів Intel Core 12th Gen (але лише в парі з платами на чіпсеті W680).

Проблема знайти материнську плату з IPMI і iGPU, що активуються одночасно. У таких платах відео штатно виводиться на порт VGA із сервісного процесора BMC (наприклад, ASPEED AST2xxx). BIOS плат з BMC блокує активацію iGPU і тільки виробник плати може дозволити його прокидання операційній системі та додаткам. Наявність BMC на серверних материнських платах стала нормою. Проблему вирішують материнські плати з кількома незалежними відеовиходами та підтримкою мультимоніторних конфігурацій у BIOS.

Основний процесорний кандидат - Intel Xeon E. З десяти номіналів останньої лінійки Xeon E 2300 графічне ядро iGPU з підтримкою Quick Sync є у шести.

Приклад компактного рішення 1U, що відповідає вимогам сталого мовлення - ASUS RS300-E11-RS4 :

Intel Xeon E від 4-ядерного 2324G до 8-ядерного 2388G

До 128ГБ пам'яті DDR4-3200

M.2 під завантажувальний SSD та чотири відсіки під диски гарячої заміни 3.5”/2.5”

Два слоти PCIe 4.0 під карти розширення

Відмовостійкий блок живлення

Два порти Intel I210AT Gigabit Ethernet

Сервісний процесор ASMB10-iKVM на контролері ASPEED AST2600 для віддаленого керування, з портом VGA

Незалежний порт HDMI під відео із CPU (iGPU) для виведення графіки.

Вибір процесора, пам'яті, накопичувачів визначається передбачуваним навантаженням та рекомендаціями розробників ПЗ мовлення. Яке саме вибрати – вирішувати організатору трансляцій. У будь-якому випадку продуктивність залежить від багатьох параметрів: частоти процесора і пам'яті, кількості і бітрейту потоків відео, що транскодуються, ємність накопичувачів - від обсягу контенту зберігання.

Щоб скористатися Quick Sync, активуємо iGPU в BIOS:

Тепер обидва графічні ядра активні: вбудоване в BMC і вбудоване в CPU (iGPU):

Якщо на сервері з'явиться третє графічне ядро, на дискретній відеокарті, ОС побачить і його. Більшість програм дозволяє розподіляти навантаження між CPU та GPU.

Вибір апаратної бази сервера – перший, але важливий крок у створенні потокового мовлення. Домашній стример може обійтися без віддаленого керування, стійкового виконання та відмовостійкості сервера. Комерційні трансляції мають бути продуктивними та безперервними.

Становище зобов'язує.

Провідні рішення Transcend для професійних вбудованих рішень