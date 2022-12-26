На аутсорсингу майже 87% світового виробництва TWS-навушників

26 декабря 2022 г., 13:35

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Поставки TWS-апаратів від аутсорсингових виробників зросли на 16% у першому півріччі 2022 року, згідно зі звітом Counterpoint. Тим часом, загальні світові поставки завушних слухових апаратів зросли на 9,4% в першому півріччі 2022 року.



Частка пристроїв аутсорсингового виробництва (ODM/EMS) зросла до 87% від загального обсягу світових поставок з 83% у 2021 році.



«Незважаючи на економічні негаразди в першому півріччі 2022 року, світовий ринок TWS продовжував зростати, особливо на ринках, що розвиваються. ODM/EMS виграють від цієї тенденції зростання, оскільки кілька ключових брендів TWS покладаються на аутсорсингове виробництво», прокоментував ситуацію старший аналітик Шенгао Бай (Shenghao Bai).



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Старший аналітик Іван Лам (Ivan Lam) додав: «Доступні моделі TWS віталися в першому півріччі 2022 року, оскільки споживачі затягували гаманці в очікуванні прихованої рецесії. Такі бренди, як boAt, Xiaomi і Skullcandy поглинули попит на доступні пристрої, в основному в Азії та Європі. Виробництво ТВС цих брендів повністю передано на аутсорсинг. ODM, які в основному виробляють моделі низького і середнього класу, зареєстрували більше замовлень в першому півріччі 2022 року».



Luxshare і Goertek залишалися провідними ODM/EMS в конкурентному глобальному ландшафті TWS в першому півріччі 2022 року. На ці дві компанії спільно припадало 33% світового аутсорсингового виробництва в першому півріччі 2022 року, але ж в порівнянні з 35% в першому півріччі минулого року.



«Luxshare і Goertek збільшили поставки в першому півріччі 2022 року завдяки популярності Apple AirPods 3 і AirPods Pro. Luxshare також отримає вигоду від нещодавно випущених Apple AirPods Pro 2. Серед компаній другого рівня, Huaqin збільшила свою співпрацю з realme на основі свого партнерства з Huawei, яке збільшило свої поставки в першому півріччі. Huaqin також продовжить розширювати співпрацю з OPPO Group і HONOR для розвитку свого бізнесу в галузі. У першому півріччі 2022 року поставки Horn збільшилися завдяки великим замовленням від Skullcandy, в той час як зростання Zhengrong було обумовлено новими моделями Xiaomi», наголосив Шенгао.



Диверсифікація виробництва у світовій електронній промисловості продовжується. Такі ODM-виробники, як Cosonic, AAC і Zhengrong, розширюють свою діяльність в Південно-Східній Азії та Індії. Ці компанії також диверсифікують свої портфелі в інші смарт-пристрої, такі як смарт-годинники, смарт-колонки та пристрої для розумного дому.



«Щоб отримати вигоду від зростання TWS на ринках, що розвиваються, деякі китайські ODM інвестують у збільшення кількості виробничих майданчиків за кордоном. Створення місцевих заводів може допомогти компаніям легше налагоджувати зв'язки з місцевими клієнтами і отримувати вигоду від більш низьких витрат на робочу силу. Крім того, диверсифікація портфеля може допомогти ODM випереджати конкурентів і знизити схильність до ризиків. Ми очікуємо прискорення експансії в регіони за межами Китаю після послаблення обмежень, пов'язаних з COVID-19. Однак слід бути обережними з такими обмежуючими факторами, як неоптимальні екосистеми ланцюгів поставок і ризики місцевої політики», резюмував Іван Лам.

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