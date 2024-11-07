 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

МУК стає дистриб'ютором друкарської техніки та систем обробки зображень Canon для бізнесу

7 ноября 2024 г., 16:35

Група компаній МУК оголошує про підписання дистриб’юторської угоди, що поширюється на територію України, з Canon – визнаним світовим лідером у виробництві друкарської техніки та систем обробки зображень. Партнери уклали угоду про співпрацю у сфері бізнес-продукції – офісних та проєктних рішень.

Ця угода дозволила МУК розширити портфоліо бізнес-рішеннями від Canon, що включають: кольорові та чорно-білі багатофункціональні принтери форматів А3 та А4 серій i-SENSYS X, imageRUNNER, imagePRESS, imageRUNNER ADVANCE та ADVANCE DX; витратні матеріали для цих принтерів; сканери документів А3 та А4 серії imageFORMULA; програмне забезпечення для оптимізації робочих процесів.

МУК стає дистриб'ютором друкарської техніки та систем обробки зображень Canon для бізнесу

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  