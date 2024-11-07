МУК стає дистриб'ютором друкарської техніки та систем обробки зображень Canon для бізнесу

7 ноября 2024 г., 16:35

Група компаній МУК оголошує про підписання дистриб’юторської угоди, що поширюється на територію України, з Canon – визнаним світовим лідером у виробництві друкарської техніки та систем обробки зображень. Партнери уклали угоду про співпрацю у сфері бізнес-продукції – офісних та проєктних рішень.

Ця угода дозволила МУК розширити портфоліо бізнес-рішеннями від Canon, що включають: кольорові та чорно-білі багатофункціональні принтери форматів А3 та А4 серій i-SENSYS X, imageRUNNER, imagePRESS, imageRUNNER ADVANCE та ADVANCE DX; витратні матеріали для цих принтерів; сканери документів А3 та А4 серії imageFORMULA; програмне забезпечення для оптимізації робочих процесів.

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