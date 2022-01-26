MTI починає співпрацю з EnGenius Networks з лінійки керованих POE-комутаторів для систем відеоспостереження

26 января 2022 г., 14:45

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Компанія MTI розпочинає співпрацю з тайванською EnGenius Networks, виробником мережевих технологій у галузі бездротового зв'язку. На початку «MTI hi-tech дистрибуція» представить на українському ринку популярну лінійку керованих POE-комутаторів для організації систем відеоспостереження. Ці продукти мають можливості для підключення відеокамер на відстані до 250 метрів без додаткових підсилювачів, функцію автоматичного виявлення та перезавантаження живлення для несправної камери, а також систему безперервної подачі живлення при оновленні прошивки комутатора.

Портфель мережевих рішень EnGenius включає широку лінійку керованих бездротових рішень, гігабітних та мультигігабітних комутаторів та систем управління та моніторингу, висока продуктивність яких забезпечується використанням топових чипсетів Qualcomm у точках доступу та Broadcom – у комутаторах.

Основними перевагами продукції EnGenius Networks є спрощене розгортання мереж WLAN, висока відмовостійкість, масштабованість та мобільність. Гостьовий доступ та розширена функція безпеки додають захищеності мережі.

Послуги авторизованого сервісного центру та післяпродажної підтримки EnGenius на території України надаватиме сервісний підрозділ компанії MTI, що забезпечить швидке реагування і розв'язання будь-яких питань у процесі експлуатації обладнання.

У планах «MTI hi-tech дистрибуція» також вивести на український ринок бездротові точки доступу, комутатори, трансивери та POE конвертори EnGenius.

«EnGenius за 30 років роботи на ринку мережевого обладнання створив баланс співвідношення ціни пристроїв та їхньої продуктивності. Мережеві рішення EnGenius забезпечують надійний зв'язок на великій відстані, мають широкий набір функцій і універсальність у рамках своїх категорій. Вони допомагають будувати сучасні «розумні» бізнеси із належною безпекою критичних мережевих вимог», – зазначає Сергій Яковлєв, комерційний директор компанії MTI.

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