Может ли кусок липкой ленты остановить компьютерных хакеров?

2 октября 2021 г., 16:05

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Исследователи из Сиднейского технологического университета (UTS) и TMOS, Центра передового опыта Австралийского исследовательского совета, предприняли гигантский шаг в борьбе с онлайн-хакерами в направлении реализации недорогих и доступных квантовых коммуникаций - технологии, которая могла бы эффективно предотвращать расшифровку онлайн-активности. Все, от обмена сообщениями в социальных сетях до банковского дела, может стать более безопасным благодаря новой технологии, созданной с помощью простого куска клейкой ленты.

Квантовая связь все еще находится на ранней стадии развития и в настоящее время возможна только в очень ограниченных областях из-за затрат, связанных с изготовлением необходимых устройств. Исследователи из TMOS разработали новую технологию, которая объединяет квантовые источники и волноводы на кристалле, обеспечивая доступность и масштабируемость и открывая путь для повседневного использования в будущем.

Развитию полнофункциональных технологий квантовой связи ранее препятствовало отсутствие надежных квантовых источников света, которые могли бы кодировать и передавать данные.

В статье, опубликованной в ACS Photonics, команда описывает новую платформу для генерации этих квантовых излучателей на основе гексагонального нитрида бора, также известного как белый графен. В то время как современные квантовые излучатели создаются сложными методами в дорогих чистых помещениях, эти новые квантовые излучатели могут быть созданы с использованием белого графена стоимостью 20 долларов, прижатого к куску липкой ленты.

Главный исследователь TMOS Игорь Агаронович сказал: «2D-материалы, такие как гексагональный нитрид бора, являются новыми материалами для интегрированной квантовой фотоники и готовы повлиять на то, как мы проектируем и конструируем будущие оптические компоненты для защищенной связи».

В дополнение к этой эволюции источников фотонов, команда разработала встроенный в кристалл высокоэффективный волновод, жизненно важный компонент для встроенной оптической обработки.

Ведущий автор Чи Ли сказал: «Низкие уровни сигнала были серьезным препятствием, мешающим квантовым коммуникациям превратиться в практичные, работоспособные модели. Мы надеемся, что с этой новой разработкой квантовая связь станет повседневной технологией, которая улучшит жизнь людей новыми и захватывающими способами».

Используя скромный кусок липкой ленты, исследовательская группа разработала технологию, которая могла бы эффективно предотвращать расшифровку онлайн-активности

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