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"Моя ІТ-волонтерка" допоможе держустановам та ЗСУ з відновленням або створенням інформаційних систем

15 апреля 2022 г., 15:45

Створена спеціальна сторінка "Моя ІТ-волонтерка", яка призначена для надання допомоги державним установам та Збройним силам України з відновлення або створення інформаційних систем.

Наразі в умовах воєнного стану питання працездатності інформаційних систем набуло особливої важливості. Багато хто втратив технічні засоби або можливості з управління ними.

Швидко придбати нове обладнання вкрай складно. Але можливо перерозподілити наявні вільні ресурси або виведене з екплуатації обладнання.

Також повідомляється, що компанія Дніпро-Техноцентр на власній базі створює хаб в м. Дніпро, який має не меті концентрацію та відновлення вживаного обладнання з подальшим безкоштовним постачанням його замовникам.

Якщо ви маєте потреби в такому обладнанні, або можете його надати - приєднуйтесь до сторінки "Моя ІТ-волонтерка".

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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