Мошеннические VPN-приложения обнаружены в Apple App Store

5 июня 2020 г., 15:05

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Компания Avast обнаружила в Apple App Store три приложения с явно завышенной ценой, которые не предоставляют обещанные услуги. Подобные приложения называют Fleeceware.

Fleeceware – приложения с небольшим бесплатным пробным периодом использования и дальнейшей платной подпиской. При этом, если после окончания бесплатного периода пользователь просто удалит это приложение, не отменяя подписку, деньги за его использование продолжат списываться. Эти приложения – Beetle VPN, Buckler VPN и Hat VPN Pro. Согласно данным Sensor Tower, компании, занимающейся маркетинговыми исследованиями и аналитикой мобильных приложений, приложения были загружены более 420K, 271K и 96K раз соответственно в период с апреля 2019 г. по май 2020 г.

Эти приложения обещают VPN за $9,99 в неделю после истечения срока их бесплатного трехдневного пробного периода. Все приложения имеют высокие оценки, варьирующиеся от 4,6 до 4,8, и включают восторженные отзывы. Тем не менее, все отзывы написаны одинаково, что, по мнению экспертов Avast, может быть подделкой: между восторженными отзывами попадаются и несколько отрицательных отзывов, предупреждающих о мошенничестве. Политики конфиденциальности приложений также имеют очень похожий язык и структуру.

Исследователи Avast установили три приложения и успешно приобрели подписки на каждое приложение; однако, когда они пытались использовать VPN, приложения снова предоставляли только варианты подписки. После попытки приобрести подписки еще один раз, исследователи Avast были уведомлены, что у них уже есть подписка. Установить VPN-соединение с помощью какого-либо приложения они так и не смогли.

Приложения Fleeceware могут быть в любой категории. Обзоры для подобных приложений, как правило, выглядят фальшивыми, так как некоторые пользователи оставляют отзывы со словами «Увлекательный» или «Моя любовь», а реальные обзоры показывают, что приложение на самом деле не работает или взимает с пользователей неоправданно большие суммы денег. Приложения Fleeceware обычно предлагают бесплатную пробную версию на три-семь дней, но могут потребовать, чтобы пользователи ввели свои платежные данные до начала пробного периода, чтобы в дальнейшем автоматически списывать с жертв необоснованные суммы после окончания пробного периода.

Пользователи должны внимательно отнестись к тому, что будет происходить после окончания пробного периода и сколько приложение будет взимать после. Важно проверить, будет ли плата автоматически списываться с их карты, если они не отменит подписку.

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