Монітор Lenovo Legion Y25g-30 з частотою оновлення екрана 360 Гц вже в Україні

2 августа 2022 г., 14:45

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Компанія Lenovo представила на українському ринку 24,5-дюймовий монітор Legion Y25g-30, якій, за заявою виробника, має найвищу у світі частоту оновлення екрана до 360 Гц. Роздільна здатність IPS-матриці дисплея — Full HD (1920х1080), її яскравість — 400 ніт, а швидкість відгуку — 1 мс.



У новинці реалізована технологія NVIDIA G-SYNC, що відповідає за покращення плавності ігрового процесу та усунення зависання зображення. Аналізатор затримки NVIDIA Reflex, інтегрований у G-SYNC, дозволяє гравцям вимірювати та оптимізувати продуктивність монітора перед тим, як розпочати гру.



Монітор забезпечує широкий кут огляду, точну передачу кольорів і підтримує 99% охоплення колірного простору sRGB. Він підтримує технологію HDR, а технологія Eye Comfort знижує навантаження на зір.



Інженери Lenovo розробили монітор з вузькими рамками з трьох сторін. За допомогою ергономічної підставки користувач може нахиляти, підіймати та повертати дисплей для індивідуального комфорту. Програмний центр Lenovo Artery допомагає швидко персоналізувати налаштування дисплея, відповідно до вимог користувача. Завдяки Lenovo Artery є можливість налаштувати такі ігрові інструменти як приціл, таймер, частота кадрів, гарячі клавіші та керування освітленням. Користувач може відрегулювати комфортне для себе RGB-підсвічування монітора, що підкреслить його індивідуальність та додасть атмосфери. Розумне освітлення також може динамічно змінюватися відповідно до вмісту екрана, звуку, руху клавіатури та миші.



Дисплей обладнано двома стерео динаміками по 3 Вт, а також спеціальним вмонтованим гачком для зручного розміщення навушників.



Lenovo Legion Y25g-30 оснащений портом DisplayPort 1.4 та двома інтерфейсами HDMI 2.0 для динамічної синхронізації відео та звуку. Також є концентратор USB 3.2 та порт USB Type-C з можливістю подачі до 27 Вт енергії на підключений портативний комп'ютер. Всі порти розташовані позаду монітору, тому на робочому столі не буде нічого зайвого.



Новинка Lenovo Legion Y25g-30 вже доступна для продажу в Україні.

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