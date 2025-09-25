Модернізовані «Лелеки» тепер зможуть летіти на 90 км

25 сентября 2025 г., 8:25

Як повідомляє «Мілітарний», український розвідувальний безпілотник «Лелека-100» отримав нову модифікацію — «Лелека-100M2R» зі збільшеною дальністю зв’язку та тривалістю польоту і новою мультисенсорною камерою.





«Коли відбулося багато модернізацій щодо “Булави”, ми зрозуміли, що для реалізації цих модернізацій “Лелеки” не вистачає. Її не вистачає і по дальності зв’язку, по часу в повітрі, тому почали відпрацьовувати цю історію і модернізовувати “Лелеку”», — пояснює технічний директор компанії DEVIRO Денис Чумаченко.





«Лелека-100» має гарантований час польоту 3,5 години, тоді як нова «Лелека-100M2R» отримала гарантовані 5 годин польоту. Цього було досягнуто завдяки зміні форми крил та модернізації акумуляторної батареї і гвинтомоторної групи загалом.





Було також посилено засоби зв’язку: нова модернізація має дальність зв’язку 90 кілометрів, порівняно з 55 кілометрами у попередніх версіях.





У нових версіях підвісів з камерами компанія відмовилася від механізованої оптики. Новий підвіс створений як мультисенсорна платформа — кілька сенсорів із різними фіксованими об’єктивами. Також допрацьована цифрова стабілізація зображення та гіростабілізація модуля.





«Що це виправило? При посадці на фюзеляж є постійні механічні перевантаження, механічні удари. І для механізованої оптики — це дуже погано. Тому що через п’ять–сім жорстких посадок постійно збивалися налаштування механізованих лінз і треба було їхати до сервіс-центру. Ми від цього відмовилися. Картинка стала постійно у фокусі, незважаючи на механічні впливи», — пояснив Денис Чумаченко.





Також було створено підвіс, який одночасно має і мультисенсорну денну камеру, і тепловізор. Враховуючи тривалий час польоту, тепер дрон може виконувати розвідку на світанку чи заході сонця, перемикаючись між камерами в міру зміни часу доби. Окрім того, тепловізор дозволяє підтверджувати цілі, які можуть бути нечітко видні в денну камеру у зелених насадженнях.





Окрім того, було покращене програмне забезпечення, яке всі користувачі можуть самостійно оновлювати, підключившись до сервера компанії, без необхідності звернення до сервісного центру. Також заявлено, що всі «Лелеки» можуть працювати без системи GPS.





«У багатьох виробників є проблема, що поки “не назбираєте” супутники, зліт заборонено. У нас такої проблеми нема, ми її давно виправили. Всі наші борти можуть злітати без GPS і увесь політ відпрацьовувати взагалі без GPS. Військові можуть навіть механічно вирізати GPS з літака — і все буде працювати стабільно, без жодних проблем», — зазначив технічний директор компанії DEVIRO.





Наразі у визначених військових підрозділах тестується система автоматичного ухилення від російських розвідувальних безпілотників. Компанія планує не пізніше початку листопада зробити її загальнодоступною і почати модернізацію всіх наявних бортів БПЛА.





Також, як розповів представник компанії, «звичайні» «Лелеки-100» отримали такі ж модернізації, як і «Лелеки-100M2». Їм будуть доступні новий мультисенсорний підвіс, комбінований денний та нічний підвіс, оновлення програмного забезпечення і система ухилення, «тільки час у повітрі — 3,5 години».

