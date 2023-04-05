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Мобільний оператор One New Zealand забезпечить повне покриття країни за допомогою нового сервісу SpaceX

5 апреля 2023 г., 15:25
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Мобільний оператор One New Zealand забезпечить повне покриття країни за допомогою нового сервісу SpaceX

За повідомленням One New Zealand, мобільний оператор має намір забезпечити повне покриття країни з використанням системи низькоорбітальних супутників Starlink компанії SpaceX.

«Зараз наша мобільна мережа покриває 98% місць, де живуть і працюють новозеландці, проте через протяжність країни та особливості її географії майже 50% суші, як і раніше, не вкриті. Коли послугу буде запущено, вона буде доступна по всій країні, незалежно від того, чи перебуваєте ви на човні, підіймаєтеся на гору, ремонтуєте віддалену дорогу або працюєте на своїй фермі — з нами ви й ваш бізнес у більшій безпеці», – каже генеральний директор One New Zealand Джейсон Періс (Jason Paris), «Ми будуємо найбезпечнішу та найбільшу мобільну мережу в Новій Зеландії, щоб змінити спосіб спілкування людей один з одним. Це зробить революцію у тому, як підприємства працюють у таких секторах, як сільське господарство, садівництво, рибальство, туризм, лісове господарство, транспорт та логістика; можливості приватного та державного секторів безмежні».

One New Zealand також забезпечить безпеку всіх під час надзвичайних ситуацій, незалежно від того, з яким провайдером працюють абоненти, тому будь-хто, хто має відповідний телефон, зможе зателефонувати за номером 111 в екстреній ситуації (коли стане доступний голосовий супутниковий зв'язок). Мобільний оператор виділив частину свого середнього діапазону для надання послуги.

Супутники SpaceX наступного покоління з'являться на орбіті та будуть готові забезпечити зв'язок з кінця 2024 року. Спочатку технологія підтримуватиме текст і MMS, а потім підуть послуги передачі голосу та даних.

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