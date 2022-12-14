Мито та ПДВ на ввіз терміналів Starlink та генераторів скасовано

14 декабря 2022 г., 8:25

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Як повідомив народний депутат від партії «Голос» Ярослав Железняк повідомив, що Верховна рада у другому читанні підтримала законопроєкти, які зокрема звільнять від мита та ПДВ серед іншого термінали Starlink та електрогенератори.



Железняк зазначив, що ВРУ підтримала у другому читанні законопроєкти Разумкова #8196/8197 щодо сприяння відновленню енергетичної інфраструктури України - проголосували «за» 331 та 332 депутати.



«Із головного:

1. На законодавчому рівні впроваджується ввезення генераторів, іншого обладнання, Starlink без мита та ПДВ. У тому числі для фізичних осіб. Норма буде діяти до травня 2023.

2. Врахували правку щодо розповсюдження такого звільнення і для поштових та експрес-відправлень.

3. Підтримали надання можливості зберігати пальне без ліцензії. За наполяганням Уряду до 2000 літрів. Про більші обсяги треба буде повідомити по декларативному принципу податкову.

4. Звільнили технічну допомогу Energy Community від ПДВ та мита ввезення обладнання для відновлення постачання енергії.»



Слід додати, що до недавнього часу зберігати пальне в каністрах понад 5 л можна було лише маючи ліцензію, інакше загрожував штраф у 500 тис грн.

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