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Мировой рынок ноутбуков вырос на 32% за год

11 февраля 2021 г., 16:05
Мировой рынок ноутбуков вырос на 32% за год

Массовый переход на удаленную работу и дистанционное обучение привели к рекордному росту глобальных поставок ноутбуков. По подсчетам Strategy Analytics, в IV квартале отгружено почти 70 млн устройств, что на 54% больше в годовом сравнении. В целом за год достигнут рубеж в 227 млн мобильных компьютеров, тем самым на 32% улучшен результат предыдущего года.

Решения под ОС Windows оставались наиболее востребованными рынком — за год объем поставок последних увеличился на 26%, с 135,9 до 170,6 млн устройств. В то же время, под натиском конкурентов подконтрольная лидеру доля сократилась с 78,9 до 75,2%. Лучший рост поставок показали Chrome-модели — их поставки в 2020 г. выросли на 86%, до 33,7 млн ноутбуков. Достигнутый результат позволил сравнительно молодому направлению оставить за собой уже 15% глобального рынка. В зоне уверенного роста (+26% «YoY») оставались продукты Apple. Поставки ноутбуков под MacOS увеличились на 26% и составили 19,7 млн шт.

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