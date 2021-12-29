Мировой рынок мониторов Mini LED преодолел первый знаковый рубеж

29 декабря 2021 г., 11:55

+11

голос Tweet

Ключевые вендоры мониторов уже приступили к продвижению первых моделей класса High-End c панелями на базе миниатюрных источников подсветки Mini LED. Стоимость подобных устройств колеблется в пределах 2300-5000 долл. В настоящее время мониторы Mini LED с диагональю 31,5" обходятся приблизительно в 4-8 раз дороже, нежели решения с традиционной LED-подсветкой.



По оценкам аналитиков из TrendForce, по итогам 2021 г. мировой рынок освоит уже не менее 51 тыс. мониторов с подсветкой Mini LED. Уже в будущем году при позитивной динамике в размере 27%, рынок выйдет на объем поставок в размере 65 тыс. устройств. Впрочем, в прогнозы на 2022 г. могут вмешаться мониторы QD OLED LCD и OLED LCD, которые также включатся в конкурентную борьбу за долю сегмента "High-End".



В лидеры рассматриваемого рынка с долей в размере 58% выбилась Samsung, продукты которой были ориентированы, преимущественно, на приверженцев электронного спорта. Сфокусировавшийся на профессиональных создателях контента Dell взяла вторую позицию (29%). Замкнула Тор-3 ASUS, за которой, также благодаря "e-sports", 12% рынка.



Мониторы с подсветкой Mini LED в настоящее время доступны в размерностях 49", 31,5" и 27". Впрочем, Samsung недавно выпустила эксклюзивный монитор 32:9 с диагональю 49". Dell и ASUS с концентрировались на решениях с экранами 31,5", за которыми 39% рынка. Под контролем моделей 27" - 3% рынка мониторов Mini LED.

Захист від DDoS-атак тепер можливий за передплатою