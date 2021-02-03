Мировой рекорд - петабитное оптическое волокно

3 февраля 2021 г., 17:35

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Исследователи из Франции, Японии и США впервые продемонстрировали широкополосную оптическую передачу в волокнах с более чем 15 модами, впервые достигнув рекордной скорости передачи данных более 1 петабит/с.

Исследователи из французского поставщика оптоволоконных кабелей Prysimian во главе с Пьером Силларом (Pierre Sillard) работали с Исследовательским институтом сетевых систем Национального института информационных и коммуникационных технологий (NICT) в Японии и Nokia Bell Labs в США над объединением высокоэффективных широкополосных оптических кабелей с высокой спектральной эффективностью передачи с помощью оптического волокна с 15 модами, диаметр оболочки которого соответствует действующему промышленному стандарту 0,125 мм.

Это стало возможным благодаря мультиплексорам мод и оптическому волокну, поддерживающему широкополосную передачу в диапазоне более 80 нм на расстояние 23 км. Исследование подчеркивает большой потенциал одножильных многомодовых волокон для передачи с высокой пропускной способностью с использованием процессов производства аналогичных тем, которые используются при производстве стандартных многомодовых волокон.

По сравнению с многожильными оптическими волокнами многомодовые волокна могут поддерживать более высокую пространственную плотность сигнала, и их легче производить. Однако использование многомодовых волокон для мультиплексированной передачи с пространственным разделением каналов большой емкости требует использования вычислительно-интенсивной обработки цифровых сигналов. Эти требования возрастают с увеличением количества мод передачи, при этом возникает проблема поддержки большого количества мод.

В NICT был разработан и проведен эксперимент по передаче, в котором использовалось передающее волокно производства Prysmian и модовые мультиплексоры, разработанные Bell Labs. Подсистема широкополосного приемопередатчика была разработана в NICT для передачи и приема нескольких сотен каналов WDM с высокой спектральной эффективностью и высоким качеством сигнала.

Мультиплексоры мод были основаны на многоплоскостном процессе преобразования света, при котором свет 15 входных волокон многократно отражался от фазовой пластины, чтобы соответствовать модам передающего волокна. Передающее волокно было длиной 23 км и имело конструкцию с градиентным коэффициентом преломления.

Ключевым моментом является то, что это стандартное волокно с диаметром оболочки 0,125 мм и диаметром покрытия 0,245 мм.

Увеличение количества мод в многомодовой волоконно-оптической системе передачи увеличивает вычислительную сложность необходимой цифровой обработки сигналов MIMO. Однако передающее волокно имело небольшую модальную задержку, что упрощало сложность MIMO и сохраняло эту низкую модальную задержку в большой оптической полосе пропускания.

В результате команда смогла продемонстрировать передачу 382 каналов, каждый из которых модулирован сигналами 64-QAM. Это позволило осуществить первую передачу со скоростью более 1 Пбит/с, увеличив демонстрацию текущего рекорда в 2,5 раза.

Команда изучает вопрос о том, как увеличить дальность многомодовой передачи с большой пропускной способностью и интегрировать ее с многожильной технологией, чтобы заложить основу будущей технологии оптической передачи с большой пропускной способностью.

Мировой рекорд передачи 1 Пбит/с в широкополосном многомодовом оптоволокне увеличивает текущую скорость передачи данных в 2,5 раза



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