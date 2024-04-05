MIPS розширює підтримку екосистеми RISC-V для ранньої розробки ПЗ для багатопотокових ядер

5 апреля 2024 г., 11:35

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Компанія MIPS оголосила про розширення співпраці з Synopsys з метою прискорення впровадження в екосистему RISC-V IP-ядер MIPS і розширення можливостей замовників щодо впровадження інноваційних обчислень без обмежень. На виставці Embedded World 2024 компанія MIPS продемонструвала технологію RISC-V IP Core з використанням моделей швидких процесорів Synopsys ImperasFPM та інструментів моделювання Synopsys ImperasPDK Processor Development Kit.





Представлена в демонстраційному ролику на виставці ІС MIPS RISC-V P8700 є універсальним процесором, доступним у масштабованих багатоядерних конфігураціях. Він здатний працювати під управлінням Linux та інших операційних систем високого рівня (HLOS) і підходить для різних автомобільних (і не автомобільних) застосувань. Ключовою перевагою є те, що замовники, які використовують рішення для швидкого моделювання Synopsys ImperasFPM і ImperasPDK, можуть вже зараз розпочати розробку програмного забезпечення для MIPS P8700 і I8500.



"Ми раді зміцнити наші давні відносини з компанією Synopsys і продемонструвати наші інноваційні продукти RISC-V на виставці Embedded World", - сказав Дрю Барб'є (Drew Barbier), віцепрезидент з продукції MIPS. "Співпраця з Synopsys знаменує собою важливу віху для компанії, оскільки ми демонструємо наші можливості багатопотоковості, даючи змогу нашим клієнтам використовувати провідні в галузі моделі ImperasFPM RISC-V і засоби швидкого моделювання для розроблення інноваційних і диференційованих продуктів".



У межах виставки Embedded World 2024 на стенді MIPS і в міжнародному павільйоні RISC-V компанія MIPS провела "Демонстрацію моделі Synopsys", що представляє багатопотоковий процесор MIPS серії P8700, який працює на інструментах швидкого моделювання Synopsys. Ця демонстрація ілюструє розгортання систем у реальному часі, а також можливість надання провідних інструментів RISC-V, які прискорюють інновації в галузі обчислень.



"Високоякісні моделі процесорів необхідні в екосистемі RISC-V для раннього розроблення програмного забезпечення", - каже Саймон Девідманн (Simon Davidmann), віцепрезидент Synopsys з інженерних питань у групі системного проєктування. "Наша співпраця з MIPS дає змогу замовникам прискорити розробку програмного забезпечення для RISC-V і функціональну верифікацію передових SoC, використовуючи провідні високопродуктивні моделі ImperasFPM від Synopsys".



Повідомляється, що наразі набори для розробки P8700 і I8500 доступні для придбання в компанії MIPS.

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