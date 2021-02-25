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Sergey Petrenko

Минюст желает знать

25 февраля 2021 г., 19:05

На другой стороне планеты облачно для Google и немного для Facebook – Минюст США предоставил в суд, ведущий рассмотрение антимонопольного иска против Google, большой список документов, которые Google должен предоставить – включая переписку с третьими сторонами (то есть не Google и не Минюст), касающуюся любой формы сотрудничества в части ответов на антимонопольные расследования или регулирования, включая переписку с Facebook в части проекта Jedi Blue. Именно такое кодовое название носило сотрудничество Google и Facebook, по которому последний получал набор преимуществ при участии в RTB-аукционе рекламной системы Google, разумеется, в ущерб остальным участникам аукциона.

Впрочем, в списке значатся и другие документы, начиная с 2000 г., как про разработку поисковой системы, так и запуска Chrome и др. Правда, обвинить Google в уничтожении конкурентов будет сложновато – история хоть и давняя, но неплохо задокументированная.

Минюст желает знать

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