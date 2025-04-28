Міноборони збільшує кількість зразків дронів на оптоволокні

28 апреля 2025 г., 8:15

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Оборонне відомство України кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах Збройних сил України безпілотний авіаційний комплекс «Громило Оптик» українського виробництва. Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

Безпілотники «Громило» різних модифікацій тривалий час успішно виконують завдання у підрозділах Збройних сил України. Вже уразили значну кількість ворожої техніки. На запити військових виробник виготовив ще більші «Громила» – з розмірами рам на 10 дюймів. Такі зразки безпілотників вже можуть нести заряд вибухової сили, якого вдосталь для ураження танка із посиленим захистом та захищених вогневих позицій. Ці дрони обладнали оптоволоконним типом управління. Безпілотники оснащені відеосистемами (на вибір) з денною, сутінковою або нічною (тепловізійною) камерами, що забезпечують точну і надійну ідентифікацію цілей у будь-який час доби. Дрони «Громило Оптик» вже використовують військові підрозділи. Вже є підтвердження ураження танків, бронетранспортерів та вогневих позицій ворога.

«Громило Оптик» – сучасні інструменти війни, серед головних переваг яких – значна дальність застосування та висока ефективність ураження.

«З початку 2025 року Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації вже близько 40 зразків безпілотних авіаційних комплексів на оптоволоконному каналі управління, зокрема півтора десятка з них – упродовж квітня. Наші виробники швидко реагують на виклики фронту. Переваги досягає той, хто оперативніше впроваджує інноваційні рішення. Ми не можемо потрапити у пастку ілюзій, недооцінювати технічні можливості ворога, бо він постійно технічно удосконалюється. Ми маємо роботи це швидше», – зазначив заступник міністра оборони України Валерій Чуркін.

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