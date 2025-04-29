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Міноборони за минулий рік у понад 4 рази збільшило кількість допущених до експлуатації українських БпЛА

29 апреля 2025 г., 8:25
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Міністерство оборони України у 2024 році допустило до експлуатації понад 330 зразків безпілотних систем українського виробництва, що у 4.4 рази більше ніж у попередньому році, коли було допущено 75 зразків.
 
Про таку динаміку розповів заступник міністра оборони України Валерій Чуркін. За його словами, безпілотні системи починають займати чільні позиції в архітектурі озброєнь провідних армій світу.
 
Україна у протистоянні російській агресії зробила ставку на розвиток військових технологій як асиметричну відповідь на кількісну перевагу ворога в людях і техніці.
 
При цьому підсумок протистояння значною мірою залежатиме від здатності системно та швидко нарощувати виробництво новітніх інструментів війни.
 
«У секторі безпілотних систем ми здійснили серйозний прорив. Понад 95% БПЛА, які нині застосовуються на фронті, – українського виробництва», – зазначив Валерій Чуркін.
 
За його словами, чим більше нових інструментів війни – тим більше спроможностей у наших військових на полі бою.
 
При цьому основну увагу необхідно зосередити на випуск відносно дешевих та ефективних засобів ураження. «Маємо завдавати масштабних втрат ворогу меншими затратами», – сказав заступник міністра.

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