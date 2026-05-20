Міноборони впроваджує новітні технології для очищення територій

Фахівці підрозділів розмінування Міністерства оборони України навчаються шукати вибухонебезпечні предмети за допомогою безпілотників та спеціальних магнітометрів, що фіксують зміни магнітного поля Землі. Це дозволяє знаходити приховані металеві об’єкти з повітря, мінімізуючи ризики для життя особового складу.





Таку підготовку фахівці пройшли під час спеціального курсу на базі тренувально-випробувального комплексу UTTC (комплекс із розвитку новітніх технологій у сфері протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки).





Окремим і найважливішим елементом підготовки стала робота з магнітометрами – високотехнологічними системами, які сканують земну поверхню та виявляють приховані боєприпаси, критично зменшуючи ризики для життя особового складу.





Зазначається, що здобуті технологічні навички допоможуть фахівцям з розмінування ефективніше очищувати деокуповані території від залишків російської агресії. Масштаб цього завдання значний: з 24 лютого 2022 року підрозділи розмінування Міністерства оборони України вже обстежили й очистили 460 189 га звільнених територій.





Ольга Дробот, начальник відділу розвитку технологій та стандартів Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки, зазначила, що підготовка операторів БПЛА та робота із сенсорними системами на сьогодні є одним із пріоритетів Міністерства оборони України.

