Міноборони сертифікувало першу приватну школу операторів БпЛА

17 октября 2024 г., 8:35

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Міністерство оборони України вперше видало офіційний дозвіл для приватної школи операторів БпЛА. Його за спрощеною процедурою отримала київська Global Drone Аcademy.

Відтепер заклад не лише навчатиме військових і цивільних управлінню дронами, але й надаватиме випускникам відповідну військово-облікову спеціальність. Це дозволить їм служити у війську за конкретним напрямком.

Процес відбувся в рамках експериментального проєкту з сертифікації приватних шкіл БпЛА, який два тижні тому затвердив Кабінет міністрів України. Ця ініціатива спрямована на збільшення кількості фахівців, які проходять підготовку в Україні, та покращення якості навчання у приватних школах. Адже сертифіковані компанії мають відповідати чітким критеріям.

«Приватні школи з початку війни навчили тисячі пілотів, тепер ці знання підтверджуються офіційним документом. Це збільшить попит на навчання і стимулює відкриття ринку. Підприємці будуть зацікавлені в тому, щоб покращувати якість навчання, адже майбутні оператори обиратимуть школу за характеристиками та відгуками. Офіційна сертифікація вплине і на якість освіти, адже щоб отримати дозвіл, треба відповідати чітким критеріям», зі свого боку зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Global Drone Аcademy працює ще з 2022 р. За цей час школа випустила понад 3 700 операторів БпЛА. Серед її випускників — військові ССО, ГУР, СБУ та ЗСУ.

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