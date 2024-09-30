Міноборони розробило нову систему управління даними

30 сентября 2024 г., 8:15

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Відтепер мобілізаційні завдання, реалізація проєктів фортифікації та близько 20 інших сфер обігу інформації в Міністерстві оборони буде уніфіковано.

Для цього у відомстві розробили Концепцію управління даними, що також встановлює вимоги до форматів зберігання інформації та відповідальних за ці процеси менеджерів.

«Міноборони створює і щоденно оперує великою кількістю інформації, що потребує нового підходу до роботи з нею. Концепція дала старт створенню інтегрованої, захищеної та ефективної системи управління даними. Переконаний, що нова система управління даними дозволить ефективніше працювати з великими обсягами інформації. І такий автоматизований процес сприятиме досягненню стратегічних цілей Міноборони та підвищить рівень обороноздатності країни», — зазначив заступник міністра оборони України Станіслав Гайдер.

Повідомляється, що Міноборони ставить за мету:

- узгодити та інтегрувати різноманітні джерела даних,

- забезпечити їх достовірність та високу якість,

- впровадити сучасні аналітичні інструменти для аналізу та прогнозування.

Документ підготовлений за підсумками кількамісячного тестування нової системи управління даними. Концепція також передбачає перехід від мануальної обробки даних до систем підтримки прийняття рішень, включно з використанням елементів штучного інтелекту.

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