Підготовлено перших інструкторів із застосування інформаційної системи DELTA для Сухопутних військ

29 мая 2025 г., 10:25

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Завершено шестиденну підготовку першого набору інструкторів для роботи з бойовою системою DELTA, за результатами якої 18 учасників вже отримали відповідні сертифікати.

Навчальний процес та сертифікацію забезпечили Центр інновацій та розвитку оборонних технологій Міноборони та командування підготовки Сухопутних військ ЗСУ за підтримки громадської організації «Аеророзвідка».

Навчання проводилось за програмою, спеціально розробленою для Сухопутних військ. Ключова увага під час навчання приділялася поєднанню теорії з практичним застосуванням системи DELTA.

Мета нової навчальної програми – підвищити майстерність інструкторів у роботі з сучасними інформаційними системами для ведення бойових дій.

Сухопутні війська стали першим видом Збройних сил України, з яким було розпочато подібну співпрацю.

Запровадження програми підготовки інструкторів DELTA є частиною стратегічного курсу ЗСУ на модернізацію та підвищення ефективності військ у сучасних умовах ведення бойових дій.

Надалі планується масштабувати програму на всі навчальні центри та вищі військові навчальні заклади Сил безпеки та оборони України.

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