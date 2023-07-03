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Мінцифри стане центральним держорганом у телеком-сфері

3 июля 2023 г., 10:25
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Уряд підтримав розширення повноважень Мінцифри в телеком-сфері. Це, як наголошується, дозволить ефективніше розвивати зв’язок та інтернет в Україні.
 
Від початку повномасштабного вторгнення росія намагається залишити українців без зв’язку та інтернету. Окупанти зруйнували й пошкодили чверть усіх мереж та понад 3000 базових станцій мобільних операторів. Тому один із головних пріоритетів України — відновити зв’язок, де це необхідно. А також створити умови, щоб мобільні оператори й інтернет-провайдери могли швидко відбудовувати телеком-інфраструктуру.
 
З початку роботи Мінцифри розвиток телекому був ключовим напрямом для команди. За цей час, як підкреслюється Міністерство цифрової трансформації України:
 
забезпечили понад 1 млн українців у 3,3 тис. сіл швидкісним інтернетом завдяки інтернет-субвенції;
 
покрили Wi-Fi понад 7,5 тис. шкіл, лікарень, екстрених служб та соцоб’єктів;
 
допомогли покращити 4G мобільного зв’язку для 9,3 млн громадян в 11 тис. населених пунктів;
 
посприяли появі 4G-покриття у понад 2,7 млн українців у 8,3 тис. міст;
 
забезпечили 3 тис. закладів освіти Wi-Fi в укриттях;
 
посприяли запуску нацроумінгу, яким 1,5 млн українців щодня користувалися під час знеструмлень;
 
забезпечили 42 тис. терміналів Starlink, що допомагають безперебійно працювати екстреним службам і критичній інфраструктурі, а також оперативно повертати зв'язок після деокупації;
 
посприяли відновленню мобільного зв’язку в деокупованих населених пунктах;
 
зберегли 800 млн грн інтернет-провайдерам у воєнний час завдяки скасуванню плати за доступ до електроопор;
 
запустили ініціативу з резервування номерів військових, які загинули або зникли безвісти.
 
З 1 вересня Мінцифри стане центральним держорганом у телеком-сфері. Повноваження Міністерству передасть Держспецзв’язку, натомість у відомстві зосередяться на питаннях захисту критичної інфраструктури.
 
Наголошується, що як головний державний орган у телеком-галузі, Мінцифри:
 
сприятиме відновленню інтернету і зв’язку після деокупації;
 
прискорюватиме відбудову зруйнованих мереж;
 
розширюватиме покриття швидкісним інтернетом та мобільним зв’язком;
 
впроваджуватиме 5G та нові технології для покращення якості послуг;
 
працюватиме над приєднанням до роумінгу з країнами ЄС;
 
спрощуватиме ведення телеком-бізнесу;
 
бронюватиме працівників телеком-компаній.
 
Продовжуємо діяти, щоб українці були на зв’язку з близькими та мали можливість дистанційно працювати, навчатися і дізнаватися новини будь-де навіть у воєнний час.

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