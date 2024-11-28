Мінцифри: майже половина українців перейшла на xPON

28 ноября 2024 г., 10:25

Мінцифри повідомляє, що до 72 годин з домашнім інтернетом під час знеструмлень - реальність, яку мають українці з xPON. Технологія довела свою ефективність ще під час перших блекаутів, і за останні 1,5 року кількість під’єднань до xPON зросла до 46 %.

Зараз 3,9 мільйона абонентів уже користуються технологією, яка забезпечує високу швидкість, роботу під час знеструмлень та стабільність фіксованого інтернету.

В Україні понад 2 тисячі провайдерів використовують xPON. Найпростіший спосіб дізнатися, за якою технологією працює ваш провайдер, — інтерактивна мапа інтернету під час знеструмлень. Її Мінцифри запустили спільно з ЛУН Місто рік тому.

Мапа працює по всій території України та допомагає перевірити, чи може провайдер забезпечити доступ до інтернету до 72 годин без електроенергії. А нещодавно команда ЛУН Місто оновила функціонал та дизайн мапи, щоб користуватися було ще зручніше.

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