Мінцифра зекономила 4,5 млрд грн завдяки прозорим закупівлям дронів

15 октября 2024 г., 10:25

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«З перших контрактів на безпілотники в межах Армії дронів ми побудували жорстку систему контролю закупівель, яку контролюють БЕБ та НАБУ», заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він також додав, щоб підбити підсумки спільної роботи за рік та сформувати плани на наступний, зібрали виробників дронів, які мають контракти з Держспецзвʼязку, представників БЕБ та НАБУ. Виробники озвучили свої проблеми, обговорили питання, які стосуються контрактування дронів, та сформували єдине бачення по треку.

«У 2023 році ми відкрили ринок дронів — вбили всю бюрократію, створили найкращі умови для розвитку та масштабування компаній, збільшили маржинальність з 1% до 25%. Це найвищий показник у світі. Також держава почала закуповувати дрони через закритий функціонал Prozorro, щоб укладати контракти за найвигіднішими цінами», зазначив міністр.

Ринок розвивається, кількість виробників та контрактів зростає, вже 150 компаній продають безпілотники державі. Процес закупівель створено максимально прозорий. НАБУ та БЕБ мають доступ до CRM-системи з усією інформацією про контракти та безпілотники. Кожен БпЛА проходить обовʼязкову експертизу ціни. Окремо працює supply chain — команда з експертів, НАБУ та журналістів, які моніторять ціни на дрони. Якщо знаходять завищену вартість — одразу ж ціна коригується ще на етапі укладання контрактів. Завдяки чіткій системі контролю вже вдалося зекономити 4,5 млрд дол. бюджетних коштів.

«Для нас важливо, щоб виробники дронів не завищували маржинальність в 25%, адже всі випадки будуть фіксувати детективи НАБУ та БЕБ. Ми вже ухвалили 30+ постанов, щоб лібералізувати ринок, і не зупиняємося на цьому. Якщо ми хочемо перемогти у війні завдяки технологіям, нам треба підтримувати виробників цих технологій, і ми робимо все можливе для цього. Водночас вимагаємо чесної позиції і від виробників. Лише прозора співпраця держави і виробників дасть змогу отримати технологічну перевагу на фронті», резюмував Михайло Федоров.

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