1 марта 2022 г., 11:23

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Мінцифра та Corezoid запустили чатбот, що допоможе отримати тимчасову домівку або необхідні речі у ЦНАПах

Центри надання адмінпослуг у Івано-Франківській, Черкаській, Вінницькій, Волинській та Львівській областях переформатувалися в пункти допомоги переселенцям, військовослужбовцям та територіальній обороні.

Подібну ініціативу поступово підхоплюють ЦНАПи й інших областей.

Для того, щоб людям, які потребують допомоги, було простіше її отримати, Мінцифра та Corezoid запустили @turbotnyk_bot .

Як запустити чатбот?

у Telegram перейти за посиланням @turbotnyk_bot

у Viber=скопіювати і вставити у браузері лінк https://tinyurl.com/turbotnyk

Як це працює?

Виберіть потрібну область та населений пункт

Перелік постійно розширюється

Вкажіть, яка саме підтримка вам необхідна

Телефонуйте 24/7 координатору

Домовтеся та отримайте потрібну допомогу

Яку допомогу можна отримати?

тимчасову домівку

речі першої необхідності

спальники, каремати, матраци, ковдри, постільну білизну, рушники воду, бакалію, солодощі, консерви, цукор, хліб та олію ліки та амуніцію туалетний папір та інші засоби гігієни одяг і взуття дитячі іграшки та харчування

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист