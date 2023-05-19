«Мінцифра» співпрацюватиме з антикорупційною прокуратурою задля посилення «Армії дронів»

19 мая 2023 г., 12:25

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«Міністерство цифрової трансформації України» підписало меморандум про співпрацю зі «Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою» (САП), в якому спільним пріоритетом визначено посилення «Армії дронів» у межах платформи UNITED24. Адже кожен безпілотник на фронті зберігає життя та наближає перемогу.

З початку року САП вже перерахувала 650 млн грн на напрям «Оборона» через фандрейзингову платформу UNITED24.

«Попри повномасштабну війну, наша боротьба з топкорупцією не зупиняється ні на день. Ми усуваємо протизаконні схеми, притягуємо винних до відповідальності, водночас детективи та прокурори докладають зусиль, щоби спрямувати максимальні ресурси від інструмента угод зі слідством на протидію агресору», – зауважив Олександр Клименко, керівник САП.

Загалом завдяки проєкту «Армія дронів», який стартував у межах UNITED24, законтрактовано 3864 комплекси розвідувальних та ударних БПЛА. Понад 10 тис. військових пройшли навчання на операторів дронів. Були створені нормативні й регуляторні умови для розвитку вітчизняного ринку БПЛА. Це дає змогу технологічно підсилити наших військових на фронті.

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